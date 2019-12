Conclusie

Firefox Focus doet zijn naam eer aan: het is een simpele browser zonder toeters en bellen. De browser bevordert je privacy door je internetgebruik niet op te slaan. Ook blokkeert hij automatisch de cookies en andere ‘trackers’ van advertentiebedrijven die je bij het browsen binnenkrijgt. Omdat Focus de meeste advertenties blokkeert surf je een stuk sneller.

Toch zal Firefox Focus niet snel je standaardbrowser vervangen, simpelweg omdat je teveel handigheidjes zal missen. Zo is het niet mogelijk bookmarks (snelkoppelingen) te maken en kun je niet meerdere websites op verschillende tabbladen openen. Maar Focus is een prima privacybrowser om af en toe eens te gebruiken, wanneer je meer privacy nodig hebt.

Goed alternatief

Een goed alternatief voor Focus is een standaard mobiele browser zoals Firefox voor Android of Safari op een iPhone/iPad voorzien van een adblocker oftewel contentblocker. Daarmee blokkeer je eveneens de trackers van bedrijven. En door de browser even om te schakelen naar de private modus bewaart de browser geen webgeschiedenis. Voordeel aan de standaardbrowsers is dat je hier wel handige extra's hebt, die ontbreken bij Firefox Focus.

Nieuw

De Android versie is nieuw (Android 5 of hoger is vereist). De iOS-versie werd al eind 2016 uitgebracht. De iOS-versie is geschikt voor iPhone model 5s of hoger en voor de iPad modellen na de iPad 2. Er is (nog) geen versie van Focus voor Windows telefoons.

De browser neemt weinig opslaggeheugen in: slechts 9,3 MB op een Android toestel en 15,5 MB in een iPhone of iPad.

Focus voor iOS installeert ook een contentblocker (adblocker) in Safari , de standaard browser van het iOS besturingssysteem op de iPhone en iPad.

Filters aan en uit

In zowel de iOS versie als de Android versie kun je filters aan- en uitzetten voor advertentietrackers, analysetrackers en sociale trackers. Standaard wordt alles geblokkeerd.

Ook kun je andere inhoudstrackers en weblettertypen blokkeren. De laatste 2 worden standaard niet geblokkeerd, maar dat kan dus wel.

Hardnekkige zoeksuggesties

De versies voor Android en iPhone/iPad verschillen nauwelijks, al valt wel op dat bij het browsen met een Samsung Galaxy A5 telefoon (Android dus) ‘zoeksuggesties’ in beeld komen die een paar uur eerder in Focus waren ingetypt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een privacybrowser!

Het probleem zit niet in Focus maar komt door Samsung die het toetsenbord in het besturingssysteem heeft vervangen door een eigen ‘Samsung toetsenbord’ dat zich overal op je toestel manifesteert. Deze slaat de tekstinvoer in elke app op en geeft het terug als ‘zoeksuggesties’. Dat is althans de standaardinstelling.

Oplossing

Je kunt dat probleem oplossen door de instellingen van het toetsenbord aan te passen (via het wieltje onderin het toetsenbord). Je stelt dan in dat er geen zoeksuggesties meer mogen worden gegeven.

Maar als je de suggesties weer aanzet, komen je oude supergeheime zoekopdrachten weer in beeld. We krijgen ze ook niet snel gewist. Wij merken wel dat als je de zoeksuggesties uitschakelt er in ieder geval geen nieuwe tekstinvoer aan de suggesties wordt toegevoegd.

