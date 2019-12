Eerste indruk|Grote bestanden verstuur je sinds jaar en dag via WeTransfer.com. De beroemde website van Nederlandse oorsprong heeft een belangrijke concurrent gekregen: Firefox Send. Deze belooft meer veiligheid en privacy, maar in de praktijk valt dat vies tegen.

Update 19 maart 2019: Dit is een update van een 1,5 jaar geleden geschreven review, toen Firefox Send nog een experimentele dienst was. Inmiddels is de dienst officieel gelanceerd.

Conclusie

Met Firefox Send kun je net wat meer data (2,5 GB) versturen dan met WeTransfer (2 GB). Firefox Send suggereert veiliger bestanden uit te wisselen door versleuteling van deze bestanden voor het uploaden naar de Firefox server. Maar tegelijk tipt Firefox om een downloadlink inclusief de sleutel te mailen. Misschien heel makkelijk, maar gebruikers die bestanden zo privé willen houden kunnen van een koude kermis thuiskomen. Zeker als ze leven in een land met een strenge regime.

Lees onderaan deze review tips om grote bestanden wél veilig te versturen.

Bestandsuitwisseling

Firefox Send is een clouddienst op send.firefox.com die net als WeTransfer.com zonder aanvullende software en zonder persoonlijk account kan worden gebruikt. Een moderne browser volstaat.

Versleuteld mét sleutel

De bestanden worden niet alleen over een beveiligde verbinding (https) verstuurd naar een beveiligde server, Firefox Send versleutelt ook de bestanden zelf voor ze over internet gaan.

Helaas gaat hierna de beveiliging mis. Firefox Send biedt na het uploaden een downloadlink (om te mailen of te appen aan je vriend) waar de sleutel al in zit (!); klik op de link en het bestand komt ontsleuteld binnen. Gemakkelijk maar zeker niet veilig. Alsof je een hangslot op de deur doet met de sleutel er nog in. Instructies voor het veilig versturen van de link geeft Firefox Send niet aan de verstuurder/ontvanger.

Snelheidsverschil

De bestandsencryptie van Firefox Send kost wat extra tijd bij het uploaden: Een 100 MB groot bestand uploaden kost 4 minuten en 50 seconden, terwijl het bij WeTransfer maar 3 minuten en 24 seconden duurt. De ontvanger haalt via beide diensten het bestand even snel binnen: in 30 seconden.

Downloads begrenzen

Gebruikers kunnen bij het uploaden en delen van bestanden zelf aangeven of de beschikbaarheid moet vervallen na een of meer downloads, waarbij het maximum op honderd staat, of dat het aanbod na 5 minuten, 1 uur, 1 dag of 7 dagen moet verlopen.

Standaard kunnen gebruikers tot aan 1GB per keer gratis delen maar wie inlogt met een (gratis) Firefox-account kan tot 2,5GB beschikbaar maken.

Bestanden wél veilig versturen

Binnen het veilige Europa is bestanden zelf versleutelen en ontsleutelen met het bekende programmaatje 7-Zip afdoende; beveilig je zip-archief met een wachtwoord en kies hierbij voor AES-encryptie. Het zo beveiligde zipbestand verstuur je met WeTransfer en de beveiligingssleutel communiceer je via de veilige chat-app Signal.

De ontvangende partij moet overigens ook 7-Zip gebruiken om je zip inclusief versleuteling te kunnen uitpakken en ontsleutelen.

Wie buiten Europa onder een streng regime verblijft en internet opgaat kan hetzelfde doen maar dan als aanvulling ook een VPN dienst op de computer installeren. Daarmee scherm je ál je internetverkeer af voor meekijkers.

