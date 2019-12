Over het Meldpunt De dupe van je data

Wat is er aan de hand en waarom een meldpunt over datadiscriminatie? Lees hier de antwoorden op deze en andere vragen.

Wat is het probleem?

De Consumentenbond krijgt regelmatig meldingen van klanten die geweigerd worden of vooraf moeten betalen voor een energie- of telefooncontract en geen idee hebben hoe dat komt. Als consumenten hier navraag naar doen, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd en vaak blijkt een afwijzing of vooruitbetaling onterecht.

Van het kastje naar de muur…?

Voordat je een nieuwe klant wordt, kijken sommige dienstaanbieders naar jouw ‘kredietscore’. Die kredietscore wordt bepaald door ‘kredietinformatiebureaus’, zoals Focum, EDR en Experian. Of en hoe je een klant wordt, hangt af van deze ‘kredietscore’. Bij een ‘lage’ kredietscore wordt bijvoorbeeld geëist dat je een voorschot moet betalen. Dan begint een zoektocht, want als je vragen stelt over de reden van het voorschot, verwijst het bedrijf je bijna automatisch door naar het kredietinformatiebureau. Als je kredietscore dan ‘ok’ blijkt, ben je nog niet wijzer en weer terug bij af.

Eigenlijk is het onduidelijk waarom sommige dienstaanbieders verkeerde conclusies trekken. Misschien worden ook nog andere gegevens aan elkaar gekoppeld.

Waarom een meldpunt?

De Consumentenbond wil deze en andere problemen van gegevensverzameling onderzoeken en blootleggen. Met het meldpunt komen we te weten hoe groot het probleem van datadiscriminatie precies is en welke problemen consumenten hiervan in de praktijk ervaren. Ook willen we een beeld krijgen van de werkwijze van de betrokken bedrijven en instanties.

Wat kan ik doen?

Weigerde een bedrijf jou ooit een bepaalde dienst, omdat je volgens hen in een 'risicoprofiel' valt, zonder dat verder toe te willen lichten? Of heb je wel eens vooruit moeten betalen, omdat je adres een 'verkeerde' postcode heeft, terwijl je wel altijd netjes je rekeningen betaalt? In die gevallen ben je de dupe van je data. Bedrijven nemen dan een beslissing in jouw nadeel, op basis van informatie die ze over je hebben.

Wij horen graag jouw ervaringen. Mail naar: dupevanjedata@consumentenbond.nl.

Je kunt ook inzage vragen in welke gegevens een bedrijf over jou verwerkt. Je kunt daarbij gebruik maken van je inzagerecht.

Meer hierover lees je in het stappenplan met voorbeeldbrieven.

