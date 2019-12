Privacy bij online reisorganisaties kan beter

De 6 reisorganisaties die we bekeken nemen het niet allemaal even nauw met online privacy. De privacyvoorwaarden zijn onduidelijk of ze ontbreken. Ook plaatsen veel websites advertentiecookies zonder dat de bezoeker er toestemming voor heeft gegeven. Enkele reisorganisaties hebben dit inmiddels aangepast.

Geen privacystatement

Als je bij een bedrijf persoonsgegevens moet achterlaten, moet dit bedrijf een privacystatement hebben. Hierin staat onder meer welke gegevens worden verzameld en wat het bedrijf met deze gegevens doet. Hoteldeal.nl heeft geen privacystatement. Voordeeluitjes.nl heeft er wel een, maar hierin staat niet wat ze met je gegevens doen.

We hebben de websites hier op aangesproken. Hoteldeal heeft beloofd dit te verbeteren, maar dit is vooralsnog niet gebeurd. Voordeeluitjes heeft niet op onze bevinding gereageerd.

Cookies

Cookies zijn voor websites een manier om bij houden welke pagina’s jij bekijkt. Bijzonder is dat niet alleen de websites zelf cookies plaatsen, op de meeste websites doen ook ‘derde partijen’ dat, bijvoorbeeld Google en Facebook. Ze volgen je bezoek op talloze websites en dat levert hen een schat aan informatie op over je koopgedrag en je interesses.

Maar dit staat op gespannen voet met je privacy. Daarom stelt de zogeheten ‘cookiewet’ dat jij vooraf over deze ‘tracking cookies’ op de hoogte moet worden gebracht. Commerciële tracking cookies die direct en dus zonder jouw toestemming worden geplaatst zijn illegaal.

Illegale tracking cookies op websites

In oktober bekeken we of de websites illegaal tracking cookies plaatsen.

Uitschieter is Hoteldeal. Deze website plaatste maar liefst 33 commerciële tracking cookies zonder toestemming.

Corendon, Pharos Reizen en Voordeeluitjes.nl plaatsten commerciële tracking cookies van Google en Facebook zonder toestemming.

Stedentrips.nl plaatste commerciële trackingcookies van Google zonder toestemming.

Transavia is de enige van de bekeken organisaties die de cookies pas plaatst na toestemming van de consument.

We hebben de websites op de hoogte gesteld van onze bevindingen. Een aantal beloofden verbetering. Begin december hebben we opnieuw een ‘cookiescan’ gedaan.

Hoteldeal.nl heeft inmiddels een cookiemelding waarin je toestemming moet geven voor cookies. Maar deze voldoet niet: de ruim 30 cookies zijn dan al geplaatst.

heeft inmiddels een cookiemelding waarin je toestemming moet geven voor cookies. Maar deze voldoet niet: de ruim 30 cookies zijn dan al geplaatst. Corendon plaatst geen cookies meer zonder dat je er toestemming voor hebt gegeven. Je kunt bovendien ook de website op met een ‘functionele’ instelling. Advertentiebedrijven kunnen dan niet meekijken. Dit is een mooie oplossing!

plaatst geen cookies meer zonder dat je er toestemming voor hebt gegeven. Je kunt bovendien ook de website op met een ‘functionele’ instelling. Advertentiebedrijven kunnen dan niet meekijken. Dit is een mooie oplossing! Pharos Reizen heeft bijna alle cookies zonder toestemming verwijderd, maar plaatst nog wel een ‘doubleclick’ cookie. Ook bij Pharos Reizen kun je op de website met een ‘functionele’ instelling.

heeft bijna alle cookies zonder toestemming verwijderd, maar plaatst nog wel een ‘doubleclick’ cookie. Ook bij Pharos Reizen kun je op de website met een ‘functionele’ instelling. Stedentrips.nl : de cookies worden nog steeds geplaatst voordat je er toestemming voor hebt gegeven.

: de cookies worden nog steeds geplaatst voordat je er toestemming voor hebt gegeven. Voordeeluitjes.nl heeft niks veranderd en plaatst nog steeds commerciële tracking cookies van Google en Facebook zonder toestemming.

We hebben de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de resultaten geïnformeerd.

Adresgegevens invullen: vaak overbodig

Naam, e-mailadres, telefoonnummer van jou en je thuisblijvers: allemaal logisch om in te vullen als je een reis boekt. Maar de reisorganisaties die wij onderzochten vragen ook naar je huisadres. Dat moet je invullen, anders kun je niet boeken. Vroeger was dit nodig. Toen kreeg je de nota en de reisdocumenten per post toegestuurd. Maar dit is al lang achterhaald. Een online boeking is meestal pas definitief na betaling via iDeal of creditcard, en de reisdocumenten ontvang je per e-mail.

Wij vinden dat bedrijven niet meer gegevens moeten vragen dan nodig. Branchevereniging ANVR is dat met ons eens. Soms zijn adresgegevens nodig, bijvoorbeeld als klanten niet het volledige bedrag vooraf betalen. Een reisorganisatie heeft een garantie nodig omdat zij de reis moeten inkopen. Ook bij calamiteiten zijn de adresgegevens handig. Passagiers kunnen dan gemakkelijker getraceerd worden en thuisblijvers inlichten.

De reisorganisaties zelf geven aan dat ze de adresgegevens vragen omdat mensen soms iets extra’s boeken of krijgen dat wordt thuisgestuurd, zoals een stadsgids of een openbaar vervoerkaart. Of omdat mensen soms toch liever de reisdocumenten thuis ontvangen.

Soms zijn adresgegevens dus nuttig, maar niet altijd. Als een reisorganisatie het nodig vindt dat ze worden ingevuld, moeten zij aangeven wat het nut hiervan is. Consumenten kunnen er dan voor kiezen om ze al dan niet in te vullen.

Consumentengids: reislokkertjes

We onderzochten bovenstaande privacyaspecten in het kader van een onderzoek naar reislokkertjes. Zijn aanbiedingen volop te boeken of is het zoeken naar een speld in een hooiberg? Lees er meer over in de nieuwste Consumentengids (die verschijnt op 19 december).

