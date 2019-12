Sites falen opnieuw bij privacycheck

Deze zomer meldden wij dat 20 websites met informatie over ziekten en verslavingen slordig omspringen met je privacy. Helaas: bij een tweede check zakt de meerderheid van dezelfde sites opnieuw. Lees over de uitkomsten van ons herhaalonderzoek.

Wij onderzochten in juli 2017 een twintigtal websites met informatie over ziekten en verslavingen die je goed kunt vinden op Google. Alle 20 sites bleken commerciële tracking cookies zonder toestemming te plaatsen en dat is een overtreding van de telecomwet.

Ook ontbraken er zaken in vrijwel alle privacyverklaringen. Bij een deel van de sites was de verbinding niet beveiligd (https). Alle bevindingen hebben we in juni aan de site-eigenaren gemeld.

Teleurstellende resultaten

Op 8 augustus deden we dezelfde privacycheck nog een keer. Een deel van de websites heeft wat gedaan met onze kritiek, zo blijkt. Toch heeft een flink deel de gemelde problemen niet of nauwelijks aangepakt en dat is teleurstellend:

6 van de 20 websites plaatsen nog altijd zonder toestemming van de bezoeker een of meerdere tracking cookies met een commercieel doel (vaak cookies van een advertentienetwerk) - en dat mag niet volgens de telecomwet. Websites mogen zulke cookies pas plaatsen als je op akkoord hebt geklikt, niet direct op het moment dat je een website bezoekt (via Google bijvoorbeeld).

De privacyverklaringen is bij helft van de sites nog altijd niet op orde. Er ontbreken vaak belangrijke zaken zoals uitleg welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel en met wie de data worden gedeeld. Slechts 7 sites leggen duidelijk uit wat ze met je gegevens doen: longfonds.nl, kanker.nl, psyq.nl, brijder.nl, alcoholinfo.nl, psychischegezondheid.nl en vnn.nl (van Verslavingszorg Noord Nederland).

Een lichtpuntje is dat alle websites nu een beveiligde verbinding (https) hebben op het moment dat je gegevens bij ze invult (bijvoorbeeld in een webformulier). Bij onze eerste test ontbrak die beveiliging nog bij 6 van de onderzochte sites.

De scores op een rij; verderop staat de score van elke website apart toegelicht:

Deze websites scoren het slechtst

Update 15 september: Mens-en-gezondheid.info.nl (hierboven genoemd) plaatst inmiddels geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming.

Deze websites hebben belangrijke verbeterpunten

Update 15 september: Dokterdokter.nl (hierboven genoemd) plaatst inmiddels geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming

Deze websites hebben kleine verbeterpunten

Deze websites hebben geen verbeterpunten

NB: De sites binnen elke tabel zijn gesorteerd op hun vindbaarheid in Google.

Zwarte lijst

De uitslag van het herhaalonderzoek is voor de Consumentenbond aanleiding de slechts scorende websites op een zwarte lijst te zetten. Deze sites kun je voorlopig beter mijden als je privacy je lief is.

Opmerkingen per website

Gezondheidsnet.nl:

Plaatst zonder toestemming van de bezoeker erg veel (27) commerciële tracking cookies. Update 15 september: na alle publiciteit is dit teruggebracht tot 1 commerciële tracking cookie. Volgens de eigenaar van de site zal deze ook spoedig verdwijnen. We houden dit in de gaten.

Mens-en-gezondheid.infonu.nl:

Plaatste tot 12 september nog zonder toestemming meerdere commerciële tracking cookies. Update 15 september: Inmiddels plaats de website geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming.

Inmiddels plaats de website geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming. Privacyverklaring is onduidelijk over welke persoonsgegevens worden verzameld.

Drugsinfoteam.nl:

Plaatste tot en met augustus nog zonder toestemming meerdere commerciële tracking cookies. Direct na onze melding op 12 september dat de Consumentenbond de site daarom in een zwarte lijst zal opnemen, zien we bij Drugsinfoteam.nl dat voor de tracking cookies wél toestemming wordt gevraagd.

Privacyverklaring is onduidelijk over welke persoonsgegevens worden verzameld, onduidelijk waarvoor de gegevens worden gebruikt en of gegevens met derden worden gedeeld.

Verslaving.nu:

Plaatst zonder toestemming meerdere commerciële tracking cookies.

Privacyverklaring vertelt niet voor welk doel de persoonsgegevens worden verzameld en onduidelijk is of gegevens met derden worden gedeeld.

Trubendorffer.nl:

Plaatste tot en met augustus nog zonder toestemming meerdere commerciële tracking cookies. Na onze melding op 12 september dat de Consumentenbond de site daarom in een zwarte lijst zal opnemen, is bij Trubendorffer dezelfde dag nog ingesteld dat voor de tracking cookies wél toestemming wordt gevraagd.

Privacyverklaring vertelt niet welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel. Onduidelijk of gegevens met derden worden gedeeld.

Dokterdokter.nl:

Plaatst zonder toestemming een commerciële tracking cookie (DoubleClick). Update 15 september: inmiddels is dat probleem verholpen.

Alzheimer-nederland.nl:

Plaatst zonder toestemming een commerciële cookie (Addthis).

Privacyverklaring: uitleg over Privacy Waarborg ontbreekt (dood linkje)

Depressie.nl:

Privacyverklaring ontbreekt, dus website is onduidelijk over welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor de gegevens worden gebruikt. Onduidelijk is ook of gegevens met derden worden gedeeld.

Jellinek.nl:

Privacyverklaring ontbreekt, dus is onduidelijk over welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor de gegevens worden gebruikt. Onduidelijk is ook of gegevens met derden worden gedeeld.

Spoor6.nl:

Plaatst zonder toestemming een commerciële tracking cookie (DoubleClick).

Privacyverklaring is onduidelijk over welke persoonsgegevens worden verzameld. ‘Gegevens kunnen worden overgebracht naar een derde partij’; voor welk doel is onduidelijk.

Hartstichting.nl:

Privacyverklaring maakt niet duidelijk welke persoonsgegevens precies worden verzameld.

Dehoop.org:

Privacyverklaring maakt niet duidelijk waarvoor de gegevens worden verzameld. Het lijkt er op dat de website (met uitzondering van tracking) geen gegevens van bezoekers opvraagt, maar dat is giswerk.

Drugsinfo.nl:

Privacyverklaring geeft geen goede uitleg over afmelden van marketingberichten. Mensen kunnen na invullen vragenlijst worden benaderd, maar voor welk doel is niet duidelijk. Gegevens zouden volgens de verklaring ook voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gebruikt maar uitleg hierover ontbreekt, bijvoorbeeld of de gegevens anoniem gemaakt worden.

