Zaterdag 28 januari: Data Protection Day

1. Installeer een adblocker

Met een adblocker bescherm je op een simpele en effectieve manier je privacy online. Een adblocker is een uitbreiding voor je webbrowser (ook op de smartphone) waardoor je de tracking cookies van advertentienetwerken blokkeert. Ook houdt een adblocker advertenties uit beeld. De nieuwe adblocker Privacy Badger is veelbelovend. Jammer dat hij (vooralsnog) alleen op de pc werkt en alleen in de browsers Chrome, Firefox en Safari.

2. Update je software

Gooi oude programma's op je computer en ongebruikte apps op je telefoon en tablet weg. Of update ze in ieder geval. Veel kwaadaardige software, waaronder spyware, maakt gebruik van zwakheden in oude programma’s om in je computer te kruipen. Hoe minder oude software, hoe minder lekken.

Kijk ook naar die talloze gratis apps op je telefoon waar je niks meer mee doet. Een deel daarvan sluist nog steeds op de achtergrond gegevens door naar adverteerders. Updaten heeft geen zin. Weggooien wel.

3. Verwijder Facebook-apps

Gooi de Facebook-apps van je telefoon. Je kunt namelijk Facebook.com ook prima gebruiken via de webbrowser van je telefoon, ook om te chatten. Door het verwijderen van de Facebook-apps bespaar je veel dataverkeer (ook op de achtergrond) en vertelt Facebook niet continu waar je bent (dat doen die apps wel). Niet vergeten uit te loggen bij Facebook.com als je klaar bent met deze dienst, anders volgt Facebook je alsnog over internet.

4. Pas je wachtwoorden aan

Tweede Kamer-politici vielen onlangs door de mand: RTL-journalisten konden vrij eenvoudig hun Twitterwachtwoord achterhalen. Probleem was dat ze jarenlang overal dezelfde wachtwoorden gebruikten, ook bij diensten die inmiddels gehackt waren (Linkedin, Yahoo, Dropbox).

Op de site haveibeenpwned.com kun je zelf checken of er ooit accountgegevens van jezelf zijn buitgemaakt. De oplossing: verander regelmatig je wachtwoorden (zeker voor je mail en je sociale media accounts!) Kies telkens een uniek en veilig wachtwoord en gebruik eventueel wachtwoordsoftware als je te veel wachtwoorden moet onthouden.

Schakel eventueel ook tweestaps-authenticatie in (bij bijvoorbeeld Google of bij DigiD). Daarmee maak je inloggen bij diensten veiliger: je moet elke inlog bevestigen met een extra beveiligingscode die je ontvangt via bijvoorbeeld een sms'je.

5. Stap over naar Signal

Facebook wil de gegevens uit Facebook koppelen aan die van WhatsApp, bijvoorbeeld om te zien met welke mensen je veel contact hebt. Voor veel gebruikers is deze koppeling aanleiding om te zoeken naar een alternatieve messenger-app.

Van de 5 WhatsApp-alternatieven die we recent bekeken vinden we Signal de beste. Vraag meteen ook je vrienden over te stappen naar Signal, want chatten doe je niet in je eentje. Het is in de praktijk het handigst een aantal weken of maanden WhatsApp te blijven gebruiken, naast Signal. In een keer overstappen is niet praktisch.

6. Zoek veiliger en anoniem

Google weet alles van je. Waar je naar zoekt zegt ongelooflijk veel over wat je bezighoudt en wat je denkt. In de zomer van 2016 deed de zoekmachine een nogal privacyschendende stap: het koppelt je zoekgedrag binnen Google aan wat ze zien van je bezoek aan pagina’s buiten Google.

Buiten Google gebruikt namelijk vrijwel elke site een DoubleClick cookie en die cookie is ook van Google. Jaren geleden werd de koppeling tussen de Google-zoekmachine en de DoubleClick cookie nog heftig ontkend, maar sinds afgelopen zomer is de koppeling een feit. Je kunt de koppeling opheffen, maar die instelling moet je dus wel even aanpassen.

Startpage en DuckDuckGo zijn trouwens zoekmachines die je zoekgedrag niet bewaren en vervolgens delen met adverteerders. Goed om die te gebruiken en niet Google.

7. Denk na voordat je gegevens afstaat

'Om je beter van dienst te kunnen zijn’ willen bedrijven soms veel van je weten. Zo zijn er allerlei zelftesten op internet die verslaafden adviseren over hun problemen, maar met wie die gegevens verder worden gedeeld maken ze niet duidelijk. Wees altijd kritisch op het moment dat er naar jouw gegevens wordt gevraagd.

Wil een bioscoop jou geen e-ticket verkopen als je niet een account op de site aanmaakt waarin je per se je huisadres moet opgeven? Dan besef je: ik ben hier mogelijk zelf het product, het gaat hier niet om ‘meer service’. Als je twijfelt, vul dan nepgegevens in en gebruik een tijdelijk mailadres om je te registeren.

