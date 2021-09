13th Street en SyFy wel én niet bij Ziggo: hoe zit dat?

Het antwoord is ja: een provider mag het zenderaanbod wijzigen. Bij wijziging van je pakket moet de provider je wel de mogelijkheid tot opzeggen geven. Heb je dan nog een lopend contract, maar wil je door de wijziging van dit contract af, dan kan dat dus.

Contract

De reden dat oud-UPC-klanten de zenders niet meer kunnen ontvangen, maar oud-Ziggo-klanten wél is het verlopen van het oude contract dat NBC had met UPC. Dit verliep per juni. Het bestaande contract van Ziggo met NBC loopt nog, waardoor klanten in het oude Ziggo-verzorgingsgebied de zenders wel kunnen ontvangen. Hoelang dit contact nog loopt, wil Ziggo niet zeggen.

Zenders

Het nieuwe Ziggo heeft onderhandeld met NBC over een nieuw contract, maar is daar niet uitgekomen. De kans lijkt dan ook klein dat oud-UP-klanten binnenkort weer 13th Street en SyFy kunnen kijken. Of het bestaande contract van Ziggo (dat nu dus geldt voor de oud-Ziggo-klanten) wordt verlengd, is ook maar zeer de vraag. Het is dus mogelijk dat straks geen enkele Ziggo-klant meer naar deze zenders kan kijken.

Overstappen

Voor grote fans van deze zenders zit er niets anders op dan overstappen. Op de websites van 13th Street en SyFy is te zien welke providers hun zenders doorgeven. E! Entertainment heeft zo'n website niet, maar is in elk geval nog te zien bij Vodafone en Tele2 (in het Pluspakket).