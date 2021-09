Strenger toezicht nodig op verkoop glasvezel

Nieuws|Er is nog veel mis met de verkoopwijze van glasvezel. De Consumentenbond roept de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarom op om hierop strenger toezicht te houden. Consumenten krijgen vaak colportagecontracten die niet voldoen aan alle wettelijke vereisten. Zo worden er contracten gebruikt die ten onrechte geen informatie bevatten over de mogelijkheid voor consumenten binnen 8 dagen op te zeggen. Dat maakt die contracten nietig. Daarnaast krijgt de Consumentenbond veel meldingen over beloftes van colporteurs die niet (volledig) worden nagekomen.

Volgens de Consumentenbond is glasvezel geen product om aan de deur te kopen. Consumenten kunnen de verstrekte informatie niet even rustig doorlezen en niet checken of gemaakte toezeggingen ook in het contract staan. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als de beloftes niet zwart op wit staan, kun je moeilijk bewijzen dat ze gedaan zijn. Ook heb je aan de deur geen mogelijkheid om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Als je meteen moet tekenen, heb ik maar één advies: niet doen!'

Geschillencommissie

Blijkt een contract wel geldig te zijn maar wordt het niet nageleefd, dan is daar ook tegen op te treden. Consumenten kunnen dan een brief sturen naar de leverancier, waarin die in gebreke wordt gesteld met het vermelden van een termijn (bijvoorbeeld twee weken) waarbinnen het probleem moet worden opgelost. Als dat niet gebeurt, kunnen consumenten het contract ontbinden. Wanneer de aanbieder is aangesloten bij De Geschillencommissie, kunnen consumenten hun klacht ook daar voorleggen. De commissie doet dan een bindende uitspraak.



