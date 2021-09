Alternatieven voor in prijs verhoogde KPN Digitenne

Nieuws|Op 1 juli wordt een abonnement op digitale televisie via KPN Digitenne fors duurder. De kosten stijgen van €9,66 naar €12,50 per maand. Digitenneklanten kunnen tot 1 juli opzeggen of overstappen op een ander KPN-abonnement.