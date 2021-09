4G-netwerk zorgt voor storingen tv-zenders

Nieuws|Begin deze week bracht de NOS het als groot nieuws: 4G kan tv-zenders verstoren. Dit probleem is al langer bekend, maar steekt nu op meerdere plekken in Nederland de kop op. Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe 4G-netwerken maken gebruik van dezelfde frequentie als veel tv-zenders. Het Agentschap Telecom legt uit: 'De nieuwe generatie (4G) mobiele telefoons maken onder meer gebruik van de zogeheten 800 MHz band. Die band wordt ook bij kabeltelevisie gebruikt. En zo kan het gebeuren dat die twee elkaar in het vaarwater gaan zitten.' Het gevolg hiervan is een storend tv-signaal, dat zich vooral uit in blokken in het beeld.

De kans op storingen blijkt 0,17% te zijn, zo blijkt uit onderzoek van het Agentschap in samenwerking met de TU Twente. Dat komt neer op gemiddeld 7 storingen per jaar per aansluiting. Het Agentschap licht wel toe dat het aantal storingen afhankelijk is van het 4G-dataverkeer en het aantal mensen dat naar de tv-zender kijkt. Hoe meer er gebruik zal worden gemaakt van 4G-netwerken, hoe vaker de problemen zullen optreden.

Twee mogelijke oplossingen

Heb je last van storingen? Neem dan contact op met je kabelprovider. Bij voldoende meldingen kan de kabelaar de tv-zender die stoort namelijk onderbrengen in een ander deel van de kabelbandbreedte, waar de zender geen last heeft van het 4G signaal. UPC heeft zo in 2013 de tv-zender RTV Rijnmond verplaatst na klachten van abonnees.

De tweede oplossing ligt bij je thuis. De coaxkabels en coaxstekkers zijn een kwetsbare schakel in de televisiekwaliteit. Het is daarom van belang dat de coaxkabels en coaxstekkers van goede kwaliteit zijn. In september 2008 richtte branchevereniging NLkabel het keurmerk Kabel Keur op. Kabels en stekkers die voldoen aan dit keurmerk zijn beter geïsoleerd en zullen ervoor zorgen dat de storingen niet meer voorkomen. Vraag aan je kabelaar of hij je tegemoet wil komen door het toesturen van geschikte kabels.

Heb je vragen over de tv-storingen door het 4G-netwerk? Stel je vraag via Vraag en Antwoord (voor leden).