Devolo: sneller netwerk door gebruik aarde

Nieuws|Devolo is een bekende producent van zogeheten powerline- of stroomnetadapters. Die leveren een computernetwerk over het stroomnet in huis. Devolo introduceert in november extra snelle adapters: de dLAN 650+ en dLAN 650 triple+. Deze gaan tot 600 Mbps door het toepassen van een innovatie: het gebruik van de aarde-aansluiting in het stopcontact.