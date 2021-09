Home

Randstad heeft niet het snelste internet Nieuws|Het gemiddeld snelste internet van Nederland ligt niet in de Randstad. In de top 21 van snelste internetverbindingen staan Rotterdam, Utrecht en Den Haag respectievelijk op een 13e, 17e en 18e plaats. Amsterdam staat op de derde plaats. Stefan Vrijdag , Expert Elektronica Gepubliceerd op:12 mei 2010

Zo blijkt uit onderzoek van iPingTest.com onder steden met meer dan 100.000 inwoners. Gemiddeld genomen hebben inwoners van Nijmegen met 14,7 Mbps (Megabits per seconde) bij het downloaden het snelste internet. Dat is meer dan twee keer zo snel als in Leiden. De Leidenaren moeten het doen met 6,64 Mbps, daarmee zijn ze hekkensluiter in de test.