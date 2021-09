Bespaartip: Ziggodecoders geschikt voor digitale tv van UPC

Sinds begin april verstuurt UPC het televisiesignaal van ongeveer 40 televisiezenders 'free to air'. Dat betekent dat het signaal niet meer is versleuteld. Heb je een televisie met een ingebouwde digitale kabeltuner, dan kun je dit signaal ontvangen en op die manier direct tv kijken. Heb je een oudere televisie zonder dergelijke tuner, dan heb je wel een decoder nodig.



Deze decoders zijn eigenlijk bedoeld voor Ziggo, maar Humax geeft aan dat de ontvangers iHDR-5100C, iHDR-5200C, iHDR-5300C en iHDR-5400C eenvoudig om te programmeren zijn voor het televisiesignaal van UPC.

Update: vanaf juli 2013 is dit omprogrammeren niet meer nodig. UPC heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het ongecodeerde digitale signaal, waardoor alle televisiezenders via het standaard menu van de Humax-decoders geprogrammeerd kunnen worden. Het gaat hierbij in ieder geval om bovengenoemde modellen uit de 5000-serie.

Test

Wij probeerden uit of we andere decoders zo konden omprogrammeren dat we het UPC-signaal konden ontvangen met een Homecast HD Colorado en een Humax iHDR-5300C. Daarmee lukte het inderdaad om het basispakket met de programmagids op het scherm (EPG) binnen te halen. Het is daarbij van belang om de juiste netwerkgegevens in te vullen. Die staan op de website van UPC vermeld bij stap 3 van het stappenplan voor het installeren van digitale kabeltelevisie en radio.

Kosten

Het uitgebreidere digitale tv-pakket met de huur van een decoder kost bij UPC voor een jaar €66. Nieuw kosten de Humaxontvangers, afhankelijk van het model, €150 tot €350. Tweedehands worden ze voor €50 tot €100 aangeboden. Let daarbij wel op of het om het juiste model gaat. Niet alle soorten Humaxdecoders zouden het signaal kunnen ontvangen.

Bron: Humax.