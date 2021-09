Buitengebied krijgt snel 'vast' internet via 4G

Nieuws|KPN wil de huishoudens in de buitengebieden die geen breedbandinternet kunnen krijgen alsnog aan snel internet helpen. De eerste stap is een nieuw 4G-abonnement. De specificaties van dit abonnement zijn wel een beetje mager. Te mager voor Netflix in elke geval.

Zo'n 500.000 huishoudens in Nederland (7% van het totaal) kunnen volgens KPN nog altijd niet aan een volwaardige internetverbinding komen (6 Mbit/s of sneller). Het gaat om afgelegen locaties waar een volwaardige aansluitingen via adsl, kabel-internet en glasvezel een te hoge investeringen vergen om profijtelijk te zijn voor aanbieders. Het is te prijzen dat KPN toch een poging doet deze half miljoen huishoudens (circa 1 miljoen mensen) aan snel internet te helpen.

4G-abonnement

Een eerste stap zet KPN deze week in de gebieden waar de snelheden het laagst liggen. Voor een (potentieel) kleine 100.000 huishoudens introduceert KPN een 4G-abonnement, 'Internet Buitengebied via 4G' (zie de veelgestelde vragen van KPN).

De kosten bedragen €50 of €40 voor respectievelijk 50 GB of 10 GB aan data. Het 10 GB-abonnement heeft op dit moment een actieprijs van €32,50. De eenmalige kosten voor beide abonnement bedragen €120 (€100 voor de speciale 4G-modem en €20 aansluitkosten). Wie al abonnementen heeft bij KPN krijgt gratis verdubbeling van het aantal GB's van het buitengebied-abonnement via het zogeheten 'KPN Compleet'-voordeelprogramma.

Niet voor Netflix bedoeld

Die 10 GB of 50 GB klinkt als 'heel veel' maar in de praktijk is het erg beperkt als je met een of meerdere pc's, tablets en smart-tv's via dat ene abonnement gaat zitten internetten. Een snelle berekening leert dat je amper 3 kwartier per dag Netflix in hd-kwaliteit kunt kijken als je maar 50 GB dataverkeer krijgt. En dan tel je het gewone internetverkeer niet eens mee.

KPN meldt in veelgestelde vragen: 'TV diensten van bijvoorbeeld Netflix en de NPO-app zijn (...) gewoon te gebruiken'. Maar in de praktijk dus zeer beperkt.

In België wordt anders dan in Nederland nog met datalimieten gewerkt door internetaanbieders. Door de introductie van Netflix (en vergelijkbare datavretende ondemand diensten) moest Telenet onlangs zijn datalimiet opschroeven van 300 GB naar 500 GB. Er hadden te veel klanten geklaagd over de limiet van 'slechts' 300 GB. Dat stelt die 50 GB van KPN wel in een schril contrast.

Data bijkopen

Niettemin: voor het bezoeken voor doorsnee websites en - vooruit - heel af en toe een onlinevideo (reken op 2 GB per uur bij hd-kwaliteit video) is 50 GB per maand vast wel voldoende, 10 GB is aan de krappe kant. Bij overschrijding van de maandelijkse datalimiet zakt de snelheid tot een zeer trage 64 Kbit/s. Bijkopen van een databundel is dan een optie. Je neemt de niet gebruikte GB's van de ene maand niet mee naar de volgende maand.

Overige 400.000

De overige 400.000 huishoudens in de buitengebieden wil KPN de komende jaren aan snel(ler) internet helpen via het verder uitrollen van VDSL en glasvezelverbindingen en/of door privaat-publieke samenwerkingen en maatwerkoplossingen.

Campagne

Consumenten blijken te weinig keuze te hebben uit verschillend aanbod voor snel internet. In het buitengebied is er vaak al helemaal geen beschikking over snel internet. Dit 4G-initiatief van KPN is misschien wel een goede eerste stap om de consumenten in deze regio's te helpen. De Consumentenbond is een campagne gestart voor meer concurrentie op de vaste netwerken. Wil jij ook meer keuze? Steun dan de actie: Meer keuze snel internet!