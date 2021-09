Buitenshuis tv kijken met de KPN-app

Nieuws|Met een abonnement op interactieve televisie bij KPN was het al mogelijk om via een app televisie te kijken, maar alleen als je aangesloten bent op je thuisnetwerk. Daar brengt KPN verandering in.

Met de nieuwste versie van de KPN ITV Online app kun je namelijk binnenkort ook buitenshuis tv-kijken. Dat kan op je smartphone of tablet, al heb je natuurlijk wel een internetverbinding nodig zoals wifi, 3G of 4G.

Per 1 april

Een handige toevoeging aan de KPN-app, waardoor je bijvoorbeeld in de trein of in het park ook het nieuws of je favoriete serie kan kijken. Deze nieuwe functionaliteit wordt geleidelijk beschikbaar gesteld, op 1 april kan iedereen met een abonnement op interactieve televisie bij KPN ook buitenshuis tv kijken.

De app verleent de toegang tot 35 tv-zenders en je kunt ook Programma Gemist kijken tot 3 dagen terug. Daarnaast kun je opnames plannen en eerdere opnames bekijken.

Apple en Android

De KPN-app is beschikbaar voor de meeste Apple iOS en Android smartphones en tablets. Indien je de app al hebt, wordt hij automatisch geüpdatet.

Buitenshuis televisie kijken via een app is overigens niet nieuw, eerder probeerden we al de UPC Horizon Go app.

