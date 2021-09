In maart 2010 eiste de OPTA dat UPC en Ziggo concurrenten toelaten op hun netwerk voor de wederverkoop van het analoge standaardpakket. De OPTA heeft toentertijd de inkoopprijs die concurrenten aan UPC en Ziggo moeten betalen voor deze wederverkoop vastgesteld: voor UPC is dit €8,83 en Ziggo €8,45. Nieuwe aanbieders zouden vervolgens zelf kunnen bepalen welke prijs zij berekenen voor het doorverkopen van het standaardpakket. Consumenten die alleen een analoog standaardpakket afnemen bij UPC of Ziggo, zouden door in de zomer van 2010 over kunnen stappen naar een alternatieve aanbieder.

Nieuw onderzoek OPTA

De OPTA heeft een nieuw onderzoek naar de televisiemarkt ingesteld. Hierin zal de OPTA zich ook richten op bundels van telefonie-internet-televisie. De Consumentenbond pleit al lange tijd voor gezonde concurrentie op de telecom- en kabelmarkt. Concurrentie op de kabel kan leiden tot lagere prijzen voor consumenten.