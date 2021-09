De beste alles-in-1-provider Q3 2016

11.000 consumenten delen elke maand hun ervaringen met hun internetprovider met ons. Ze beoordelen onder andere de internet-, telefonie- en televisiekwaliteit, het aantal storingen en de klantenservice. We maken elk kwartaal de balans op: welke alles-in-1-provider komt als Beste uit de Test in het derde kwartaal van 2016?

Beste uit de Test

XS4ALL Glasvezel is Beste uit de Test in het derde kwartaal met een testoordeel van 8,4. Daarmee laat XS4ALL de rest een stuk achter zich. DSL van XS4ALL krijgt nog wel een 8,1 en bezet daarmee de tweede plek. Op nummer 3 vinden we ZeelandNet/Delta Kabel met een 7,8. Telfort Glasvezel en Solcon Glasvezel krijgen ook nog een nette 7,7.

De internetkwaliteit van XS4ALL (Glasvezel en DSL) krijgt cijfers boven de 8. Ook ervaren de panelleden weinig internetstoringen: bij Glasvezel 5% en bij DSL 7% de afgelopen periode. Positief opvallend ook dit kwartaal is het aantal internetstoringen bij Caiway: 7%.

Storingen internet en bellen

Panelleden van een aantal internetproviders rapporteren aardig wat internetstoringen. KPN heeft daarmee het meeste last van met respectievelijk 19% en 23% bij Glasvezel en DSL. Ook Online.nl DSL heeft veel last van internetstoringen: 22%. Het aantal telefoniestoringen valt bij de meeste providers mee. Behalve bij Online.nl DSL: 16%. Online.nl DSL staat daarmee ook laatste in de ranglijst.

Televisiekwaliteit

Klanten geven geen heel hoge cijfers aan de tv-kwaliteit. Het meeste is voldoende. Alleen Telfort DSL scoort met een 5,8 onder de 6. Providers hebben dan ook last van relatief veel tv-storingen. Eigenlijk doet alleen ZeelandNet/Delta het daar goed: 'slechts' 9% had last van tv-storingen. Nog steeds werk aan de winkel dus voor alle providers!

Klantenservice

De klantenservice is meestal de bottleneck bij de internetprovider. Geen enkele provider scoort een 8 of hoger. De scores lopen hier uiteen van XS4ALL DSL met een 7,8 tot een 5,5 voor Online.nl DSL. Daarnee scoort vooral Online.nl DSL slecht. Caiway Glasvezel krijgt ook slechts een 6,2. Goede service verlenen blijft moeilijk.

Tevredenheid aanbieder

XS4ALL-klanten (Glasvezel en DSL) zijn het meest tevreden over hun provider (9,1 en 8,9). Zij zullen niet zo snel opstappen. Ook de panelleden van ZeelandNet/Delta geven een mooie score aan hun internetprovider: een 8,2. De klanten van Online.nl daarentegen willen graag weg, ze geven Online.nl een 4,2! Ook Vodafone Glasvezel zal moeten verbeteren. Zij scoren als aanbieder een magere 5,4.

Eind december 2016 maakten we een vergelijking van KPN versus Ziggo: de 2 grootste 'landelijke' internetproviders. We zetten ze naast elkaar op basis van ons onderzoek 'de ProviderMonitor' en de inhoud van het alles-in-1-pakket.

Over onze test en dienstverlening

