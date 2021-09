Decoder ergernissen

Haperend beeld, traag zappen, gewiste opnamen: digitale televisie kijken gaat niet zonder problemen. Waarom werkt het niet gewoon? 'De enige remedie is de stekker uit het stopcontact trekken, na een minuut weer erin steken en wachten tot de boel weer is opgestart’, verzucht een van onze panelleden wiens decoder regelmatig vastloopt. Klinkt dit bekend? Dan ben je niet de enige, want vastlopers komen bij de helft van onze 2100 panelleden weleens voor. Wat zijn de grootste ergernissen? En hoe scoren de tv-aanbieders?

Klinkt het volgende bekend? Je trekt de stekker uit het stopcontact, na een minuut steek je hem er weer in en je wacht tot de boel opnieuw is opgestart: de decoder loopt weer eens vast. Uit onze enquete (mei 2014) blijkt dat 'vastlopers' bij de helft van de 2100 panelleden weleens voorkomen.

Grootste ergenissen

Problemen met opnemen Geen beeld Decoder start niet op

Opnemen

Het ergerlijkst vinden de panelleden problemen met opnemen: geprogrammeerde opnamen die niet worden uitgevoerd, opnamen die gewist blijken of niet afgespeeld kunnen worden. Ook hebben ze soms last van opnames met alleen zwart beeld of opnames zonder geluid. Gelukkig heeft maar een paar procent van de panelleden hier met regelmaat last van.

Houdbaarheidsdatum

Klanten van KPN Interactieve TV storen zich er aan dat hun opnamen slechts een jaar te bekijken zijn. Klanten missen hierdoor soms ineens opnamen. Net als bij Telfort en XS4All worden de opnamen van KPN-klanten niet meer op een harde schijf in de decoder opgenomen, maar online in de ‘cloud’. Bij alle andere providers worden de programma’s wel op een harde schijf opgeslagen. Je kunt ze dan dus langer dan een jaar bewaren.

Meest voorkomende problemen

Decoder zapt langzaam en start traag op Decoder loopt vast Haperend beeld

Traag

De meestgenoemde problemen hebben te maken met de snelheid van decoders: ze starten traag op, zappen gaat langzaam en het menu reageert traag. Opvallend genoeg stoort dit gebruikers niet echt: ze lijken te accepteren dat dit bij digitale tv hoort.

De panelleden melden ook een hele rits persoonlijke ergernissen. Sommige pannelleden melden bijvoorbeeld dat ze soms de afstandsbediening heel precies op de tv moeten richten om een reactie te krijgen van de decoder. Anderen melden weer dat de verhouding van het beeld soms verspringt en dat zenders die ze eerder verwijderd hebben de volgende dag gewoon weer in de lijst staan. Onleesbare ondertiteling doordat deze half uit beeld raakt, leidt ook tot frustraties.

Verschillen tussen tv-aanbieders

De klanten van Delta (ZeelandNet) zijn het meest te spreken over hun decoder. 84% is tevreden of zeer tevreden. Bij UPC is dit slechts 63%. Dat ligt niet alleen aan de Horizon Mediabox, waar veel problemen mee zijn (geweest), maar ook aan de hd-decoder van Cisco (de 8485DVB). Delta klanten zijn specifiek tevreden over hun Humax. De Humax scoort ook goed in onze eigen test van decoders en PVR's. Klanten van Ziggo uit ons panel zijn ontevreden met hun Cisco-decoder: 1 op de 5 geeft dit aan. Ziggo bood, nu dus niet meer, lange tijd de Cisco met hoge korting aan. Providers voeren niet altijd dezelfde decoders. Vraag bij 'aanbiedingen' van providers om welke decoder het precies gaat.

Oorzaak?

Digitale tv zorgde voor een betere beeldkwaliteit en een scala aan nieuwe opties, zoals hd en programma gemist, maar het extra kastje leidt in veel huishoudens dus tot ergernissen. UPC en Ziggo geven aan dat de traagheid hoort bij de techniek van het digitale tv-signaal. Volgens UPC moeten we het dan ook niet vergelijken met het snelle reageren van een smartphone of tablet. Volgens Ziggo gaan de klachten over decoders bij hen vooral over de traagheid van interactieve diensten. Ziggo geeft aan dat ze bekijken hoe ze dit kunnen versnellen, maar dat het versturen van een aanvraag (naar de ‘cloud’) voor bijvoorbeeld een film nu eenmaal vertraging veroorzaakt.

UPC meldt verder dat oude apparaten niet meer kunnen worden ge-update en dat het daarom ook niet gebeurt. Bij de nieuwste mediaboxen wordt er extra op de rekenkracht gelet. KPN herkent de klachten over traagheid niet. Maar geeft aan, net als de andere twee, dat de consument zelf voor goede bekabeling moet zorgen.

Zonder decoder?

Al die problemen: zou het niet beter zijn de decoder de deur uit te doen? Digitale tv ontvangen kan bij de meeste providers namelijk ook met een CI+module. Je maakt dan gebruik van de ingebouwde digitale tuner van de tv. Uit onze enquête blijkt dat zo’n CI+module ook niet zonder problemen werkt: een kwart van de 300 panelleden vindt het zappen regelmatig langzaam. Haperend of schokkend beeld komt ongeveer evenveel voor als bij losse decoders. En één op de tien panelleden heeft regelmatig een foutmelding in beeld. Opvallend is dat met een CI+module sommige hd-zenders vaker niet werken.

Meld je problemen!

Denk bij traagheid en andere problemen met de decoder of het digitale tv-signaal niet dat het zo hoort of dat er niets aan te doen is. Meld problemen altijd bij de provider! Sommige klachten zijn telefonisch te verhelpen, bij andere wordt een monteur gestuurd of de decoder vervangen. Wie er niet uitkomt met de provider, kan de klacht melden op onze site www.klachtenkompas.nl.

Benieuwd naar de kwaliteit van dienstverlening van televisie-aanbieders? Bekijk dan welke televisieprovider als Beste uit de Test komt.