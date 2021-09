HD tv in basispakket van Ziggo

Nieuws|Ziggo vernieuwt haar abonnementen en zet HD en interactieve tv in het basisabonnement. Het analoge tv-aanbod wordt teruggebracht tot 25 zenders.

Al begin februari kondigde Ziggo een nieuwe abonnementsstructuur aan. Dit meldt Hardware.info naar aanleiding van een persconferentie. Het nieuwe model bestaat uit drie pakketten: TV standaard (16,95), TV Plus (24,95) en TV extra (29,95). Specifieke zenders als Eredivisie Live, Film 1 en Sport 1 blijven bestaan.

Opvallend is vooral dat Ziggo het huidige HD pakket afschaft en 11 HD zenders in het TV Standaard basispakket stopt. Waarschijnlijk gaat het om Nederland 1, 2 en 3, RTL 4, 5, 7 en 8, Net5, SBS6, Veronica en Eurosport HD.

Naast HD zenders bevat het basispakket 63 standaard kwaliteit zenders. Ook interactieve diensten als Programma Gemist en video-on-demand komen in de basis.

Extra HD zenders

In de nieuwe pakketten TV Plus en TV Extra komen ook nieuwe HD zenders. Bij TV extra, de meest uitgebreide variant, krijg je 24 HD zenders. Dat zijn 13 HD zenders meer dan dat Ziggo nu heeft. Welke zenders er bij komen is nog niet bekend.

Consequenties van de vernieuwingen is dat het aantal analoge zenders van 30 naar 25 wordt terug gebracht. Daarnaast hebben alle klanten een smartcard nodig om tv te kunnen ontvangen.

Waarschijnlijk voert Ziggo de nieuwe abonnementsstructuur in juni door.