Eredivisie Live nu ook op Smart TV

Nieuws|De Olympische Spelen zijn nog maar net afgelopen en het nieuwe voetbalseizoen is alweer in volle gang. Bij de start van het nieuwe seizoen hebben Eredivisie Live en Samsung een Smart TV-app gelanceerd, waarmee voor €6,95 een losse wedstrijd gekeken kan worden. De samenvattingen kun je met de app zelfs gratis bekijken, maar wel pas vanaf de maandag na de speelronde.

De app is beschikbaar op Samsung tv's uit 2011 en 2012 met een internetaansluiting. Ook op Blu-rayspelers en homecinemasets van Samsung kun je de app gebruiken.

Geen Samsung apparatuur in huis? Niet getreurd: de eredivisiewedstrijden zijn op veel meer manieren te bekijken. De bekendste manier is natuurlijk om een abonnement op de zender te nemen via je tv-provider. Daarnaast is er sinds deze zomer ook Eredivisie Live GO, een abonnement waarmee je de wedstrijden kunt bekijken op je laptop, tablet en mobiele telefoon.

Liever geen abonnement, maar een losse wedstrijd? Ook dit kan via de website van Eredivisie Live voor €6,95 per wedstrijd. Ook sommige tv-providers bieden via interactieve televisie de mogelijkheid om een losse wedstrijd te kijken.