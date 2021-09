Eerste indruk|Het zijn vaak niet zulke spannende apparaten: draadloze dect-telefoons voor aansluiting op een vaste telefoonlijn. Maar de Gigaset SL930A is wel een bijzonder toestel: hij draait Android-software en je kunt er apps op installeren. Leuk en handig. Maar Gigaset rekent wel een stevige prijs voor zijn "nieuwe standaard in vaste telefonie".

Gigaset SL930A: review

Gigaset introduceert met de SL930A naar eigen zeggen "een nieuwe standaard in vaste telefonie". Het toestel dat eruitziet als een smartphone, is voorzien van het Android-besturingssysteem dat ook op menige mobiele telefoon draait.

De SL930A is echter geen smartphone: het is een draadloos toestel voor je vaste telefoonlijn; je moet het meegeleverde basisstation verbinden aan de telefoonpoort van de modemrouter van je internetprovider (of aan de analoge telefoonaansluiting aan de muur).

Met een druk op de Aanmeldknop leg je een draadloze (dect-) verbinding tussen basisstation en handset. Zowel de lader van de handset als het basisstation hebben een stekker voor in het stopcontact.

Apps installeren

Zoals iedere moderne smartphone heeft de SL930A een kleuren aanraakscherm. En omdat het toestel Android draait (versie 4.0, Nederlandstalig) kun je apps uit de Google Play appwinkel installeren. Wij installeerden de Skype-app, het spelletje Wordfeud en de NPO-app voor live tv-kijken van Nederland 1, 2 en 3.

De genoemde apps functioneren probleemloos. Het is best wel apart: tv-kijken op je vaste telefoontoestel.

Adresboek

De laatste e-mails van Gmail kwamen automatisch binnen in de Mail-app, nadat we ons Google-account hadden opgegeven bij de installatie. En de Adresboek-app van de telefoon synchroniseert automatisch met het online-adresboek van het account bij Google. Toen we Skype installeerden werden ook de nummers in het online-adresboek van Microsoft (Hotmail/Live) naar de telefoon overgezet. Dat is niet altijd handig.

Synchronisatie werkt twee kanten op: de nummers die je handmatig invoert in het adresboek van de telefoon worden vanzelf automatisch ook bij Google en Microsoft opgeslagen. De een vindt dit handig, omdat het een soort back-up is in de cloud. De ander vreest schending van de privacy. In dat geval kun je de synchronisatie van en naar de cloud uitschakelen in deze Adresboek app.

Antwoordapparaat

De tweede telefonie-app is Antwoordapparaat. De app profiteert goed van het gegeven dat de telefoon Android draait: de app is erg gebruiksvriendelijk. Zonder de (Nederlandstalige) handleiding te raadplegen konden we binnen 2 minuten een welkomstboodschap inspreken en aangeven na hoeveel keren overgaan het antwoordapparaat actief moet worden (oproepvertraging). Je kunt eventueel welkomstboodschappen automatisch door het tijdstip laten bepalen ("buiten kantooruren kunnen we niet de telefoon beantwoorden, maar u kunt wel een bericht inspreken.."). Dat regel je via de Antwoordapparaat-app en dan via de Instellingen, kies 'Mode: Tijd-sturing'.

Voicemails

Ingesproken berichten zie je in een overzicht op het toestel (met telefoonnummer en naam, indien bekend) en kun je achter elkaar of per voicemail beluisteren. Bij nieuwe berichten verschijnt een knipperende melding bovenin het scherm. Er is ook een led-lampje naast het kleurenscherm dat gaat flikkeren. De telefoon heeft standaard ruimte voor 15 minuten opnamen. Met een micro-sd-geheugenkaartje kun je dat uitbreiden naar bijna een uur.

Het antwoordapparaat op de SL930A is ook toegankelijk via andere dect-toestellen van Gigaset, zoals de C620H, de SL910H en de E630H.

Wifi een must

Belangrijk: om deze telefoon met Android volledig te kunnen gebruiken en apps te kunnen installeren, moet er wel een draadloze internetverbinding (wifi) beschikbaar zijn. Zonder wifi kun je menige app niet (volledig) gebruiken. Ook kan het toestel zonder wifi zichzelf niet bijwerken met nieuwe versies van het besturingssysteem en Gigaset-apps. In ons geval kwam er bij de installatie direct een flink aantal updates binnen. Het is altijd een pluspunt dat een telefoon zichzelf kan bijwerken.

Skypen

Met de SL930A kun je via het vaste-telefonienetwerk bellen, maar je kunt ook de Skype-app installeren voor gratis bellen met andere Skype-gebruikers. Het is een belangrijke extra van dit toestel. Het enige dat de SLA930A nodig heeft om te skypen is een wifiverbinding. Je kunt de SL930A meenemen op vakantie (vergeet de lader niet) en (…daar waar wifi is) gratis skypen met het thuisfront. Bijvoorbeeld vanuit een McDonalds-filiaal met wifi-hotspot.

Consumenten die al een gewone smartphone hebben kunnen daar even goed de Skype-app op zetten, voor goedkoop bellen via wifi. Ook zijn er andere dect-toestellen die tevens kunnen skypen, dus dat de SLA930A kan skypen is bepaald niet uniek. Niettemin: een leuke extra.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit bij gewone telefonie en bij skypen is prima. We kunnen de ander goed verstaan en komen zelf ook goed door bij de tegenpartij. In handsfree-stand bellen (over de speaker) gaat uitstekend. Bij het skypen over een wifiverbinding is het geluid opmerkelijk helder. Helaas valt af en toe een woord weg, waarschijnlijk omdat de wifiverbinding dan even hapert. Skypen doe je altijd zo dicht mogelijk bij de wifizender voor een optimaal gesprek.

Matig scherm

Een minpunt van de SL930A is het 8,1 centimeter scherm. Het persbericht noemt het haarscherp. Dat is overdreven. Het relatief kleine 320 x 480 pixels kleurenscherm is een beetje wazig en heeft een matige kleurenweergave. De kijkhoek is wel redelijk. Het belangrijkste nadeel van het vrij kleine formaat is dat het schermtoetsenbord ook klein is, waardoor je vaak de verkeerde letters typt. Vooral bij het invoeren van wachtwoorden (niet zichtbaar bij het typen) is dat storend.

Beetje traag

De telefoon reageert soms wat traag op (vinger)commando's. De 1 GHz processor heeft moeite de Android 4-software vlot te draaien. Het is nog wel werkbaar.

Voordelen: Makkelijke bediening;

apps installeren;

fijn antwoordapparaat;

skypen. Nadelen: Prijs;

schermkwaliteit;

vrij trage processor;

klein schermtoetsenbord.

Conclusie

Het grote voordeel van Android op een dect-telefoon is het toegenomen bedieningssgemak. Het is gewoon een fijn besturingssysteem, veel beter dan de software van menig dect-toestel. De mogelijkheid extra Android-apps te installeren tovert de telefoon om in een apparaat voor spelletjes, een e-maillezer, een muziek- of videospeler, wat je maar wilt. Ook de Skype Android-app draait goed, zodat je gratis kunt telefoneren (over wifi). Maar hoewel hij een smartphone lijkt, is hij dat niet. Je kunt er niet overal mee bellen en internetten. Je hebt minimaal een wifiverbinding nodig. En dan is €200 toch een hoop geld.

Wat is de Gigaset SL930A?

De Gigaset SL930A is een draadloze telefoon die bruikbaar is om te bellen over een vaste telefoonaansluiting. De draadloze verbinding werkt via dect-technologie.

Omdat het toestel tevens over wifi beschikt, kun je er ook mee internetten en er apps op installeren. Zo kun je de app Skype op het toestel installeren om gratis (via wifi) te bellen met andere Skype-gebruikers.

De Gigaset SL930A is extra bijzonder door zijn besturingssysteem: Android 4.0. Daardoor kun je kiezen uit honderdduizenden apps om te installeren. Android is bovendien een gebruiksvriendelijk besturingssystem, wat de telefoon makkelijk in het gebruik maakt.

Ook kun je de apps en de telefoon zelf eenvoudig bijwerken met updates (via wifi).

Technische kenmerken (opgave fabrikant):

Besturingssysteem : Android 4.0;

: Android 4.0; Processor : 1 GHz;

: 1 GHz; Scherm : Capacitief TFT aanraakscherm (kleur): 320 x 480 pixels;

: Capacitief TFT aanraakscherm (kleur): 320 x 480 pixels; Antwoordapparaat (app): maximale opnametijd 15 minuten (55 minuten met extra geheugen);

(app): maximale opnametijd 15 minuten (55 minuten met extra geheugen); Opslaggeheugen : 4 GB (3 GB vrij);

: 4 GB (3 GB vrij); Geheugenuitbreiding : met micro-sd kaart (niet meegeleverd);

: met micro-sd kaart (niet meegeleverd); Handsfree functie : ja;

: ja; Spraaksturing : ja;

: ja; Standby tijd : 140 uur;

: 140 uur; Gespreksduur : 20 uur;

: 20 uur; Bereik binnenshuis met dect : 50 meter;

: 50 meter; Bereik buitenshuis met dect : 300 meter;

: 300 meter; Nederlandstalige telefoonmenu's : ja;

: ja; Nederlandse handleiding : ja;

: ja; Verkrijgbaar: vanaf november 2013;

vanaf november 2013; Prijs: €200.

Zie voor meer specificaties de SL930A productpagina op de website van Gigaset.

