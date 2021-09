Eerste indruk|Met Google Body kun je in 3D browsen door het menselijk lichaam. Van de buitenkant (huid) tot dieper in het lichaam, de organen. Ook de lagen ertussen, bijvoorbeeld de spierweefsels en bloedbanen. Je pelt het lichaam als het ware laag voor laag af. Google Body stelt wel (heel) hoge eisen aan de webbrowser op je pc.

Wat is Google Body?

Google Body is geen softwarepakket; het is een internetdienst op http://bodybrowser.googlelabs.com. Er is (nog) geen gebruikersaccount of iets dergelijks nodig; je kunt er in principe direct mee werken (mits de browser geschikt is, lees vooral ook onze bevindingen).

3D-presentatie

Bijzonder van Google Body is de 3D-presentatie van het lichaam. Je kunt het lichaam alle kanten op kantelen en draaien en er van alle kanten naar kijken en er op in- en uitzoomen. Ook kun je met Google Body zoeken naar specifieke onderdelen van je lichaam. We waren benieuwd hoe dat afpellen en dat zoeken werkt.

Is Google Body net zo leuk als Google Earth en Google Streetview? Lees onze bevindingen.



Google Body in gebruik

In 3D de lagen van het lichaam bekijken. Hoe werkt dat ? En wat kun je daar mee?

Overzichtelijk en intuïtief afpellen

De startpagina van de bodybrowser ziet er overzichtelijk uit: een menu met plaatjes aan de linkerkant en een vrouwelijk 'model' daarnaast. Je kunt het lichaam van alle kanten bekijken door je muis te gebruiken of de cursor boven het menuutje. Het menu werkt intuïtief. Klik op het plaatje met het orgaan en je ziet dezelfde mevrouw, maar dan van binnen. Je kan het model draaien. Je ziet hoe de dikke darm loopt en dat de dunne darm voorin de buik ligt.

Op dezelfde manier kun je ook het skelet, de spierweefsels en bloedbanen bekijken. Het oog is niet met alle details weergegeven. De bodybrowser geeft alleen de pupil en de bloedvaten weer.

Zoekfunctie in Engels

Aan de rechterkant van de startpagina vinden we de zoekfunctie. Zoeken in het Nederlands kan (nog) niet. Wanneer we de Engelse term 'bladder' (blaas) intypen zoomt de bodybrowser gelijk in op die laag van het lichaam. En de blaas krijgt het labeltje 'bladder' opgeplakt. Dat werkt goed.

Ook de suggesties van de zoekfunctie zijn in orde. We v inden het wel jammer dat we geen uitleg krijgen van het gezochte lichaamsdeel. Wanneer je zelf delen van het lichaam aanklikt, krijg je de Latijnse termen te zien. De bodybrowser had soms moeite met zoeken en tegelijkertijd wisselen van laag naar laag.

Webbrowser

Google Body zal in de meeste gevallen niet zomaar in de webbrowser functioneren. In feite verlangt Google dat je voor de Body Browser een proefversie van een volgende generatie browser gebruikt:

Google body functioneerde bij ons alleen onder Google Chrome Beta. Op het web lezen we dat meer mensen problemen hebben met de toegang tot de bodybrowser.

De reden dat Google Body zo kritisch is op de webbrowser is de vereiste ondersteuning van WebGL. WebGL is een open standaard die gebruik van 3D-functies mogelijk maakt zonder speciale plugins (browseruitbreidingen). De meeste browsers ondersteunen echter nog geen WebGL.

Wat heb je eraan?

Google Body is leerzaam en praktisch. Het is handig als je net bij de dokter bent geweest. Volgens hem heb je last van je galblaas. Waar zat die ook alweer? Je kan nu ook zelf gerichter naar de fysiotherapeut toestappen met je klacht. Je kan het van te voren met Google Body in 3D opzoeken en bekijken.

Alleen een vrouw

Ook voor een biologieles kan Google Body handig zijn. Het fun aspect bij Google Body is minder dan bij Google Earth en Streetview. Ook al bleven we wel een tijdje hangen op de website. Bij de aarde en de straat heb je niet alleen je eigen land of adres op te zoeken. Maar ook die van je vrienden of familie. Met Google Body heb je maar één menselijk lichaam. In dit geval van een vrouw. Men suggereert op het web dat de mannelijke versie volgt.

Conclusie

Google Body werkt. Het is best leuk om even rond te kijken. En vooral nuttig als je iets over je lichaam wilt opzoeken. Google Body is nog niet echt klaar voor het grote publiek. De bodybrowser vraagt je een proefversie van de volgende generatie webbrowsers te installeren. Medische termen zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar, maar enkel in het Engels en Latijn. Uitleg hoe de lichaamsdelen werken, ontbreekt nog.