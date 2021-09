Wat is Google Drive?

Google Drive is in de basis een opslagruimte voor bestanden op internet. De enige vereiste is een (gratis aan te maken) Google-account. De dienst Google Drive is een optionele uitbreiding op een Google-account.

De opslagruimte is standaard 5 gigabyte (GB). Voor 2,50 dollar per maand koop je bij Google 25 GB extra opslagruimte, zie de tarievenpagina.

Een Google Drive kun je aanmaken en gebruiken op https://drive.google.com.

Praktische toepassingsmogelijkheden:

als extra back-up voor belangrijke bestanden;

voor belangrijke bestanden; om bestanden ook op andere computers (...en telefoons!) beschikbaar te hebben;

beschikbaar te hebben; om bestanden te delen met anderen, zeker bestanden die te groot zijn voor de e-mail;

met anderen, zeker bestanden die te groot zijn voor de e-mail; om bepaalde documenten makkelijk aan anderen te presenteren , zoals een collectie foto's;

, zoals een collectie foto's; als een makkelijk doorzoekbaar archief. Je kunt namelijk ook googlen in je drive. Zoek je in je Google Drive naar een woord, dan vind je niet alleen bestanden met dat woord in de naam, maar ook bestanden waarin dat woord voorkomt, zoals in PDF-bestanden.

Bestandsbeheer

De online map kan met ee n gewone webbrowser worden gebruikt, op https://drive.google.com. Je kunt op deze website (na inloggen met je Google Account) bestanden up- en downloaden. Via dezelfde site kun je kantoordocumenten in de drive ook bewerken of inzien met je browser, omdat de dienst 'Google Docs' geïntegreerd is in de Google Drive.

Google Drive op de pc

Gebruikers kunnen met een pc of Mac extra fijn bestanden uitwisselen met de online drive door een klein synchronisatieprogramma te installeren. Het programma, simpelweg Google Drive geheten (in Windows op te roepen vanuit de taakbalk (zie rechts), maakt een lokale map aan op je harde schijf. Alle bestanden die je in de map 'Google Drive' plaats of bewerkt worden automatisch ook in de online Google Drive geplaatst en bijgewerkt (en vice versa).

Google Drive op telefoon en tablet

Er is ook voor Android-telefoons en Android-tablets (en sinds juni voor iPhones en iPads) een Google Drive synchronisatie-programma beschikbaar. Deze vanuit de Play Store te downloaden app kan niet volautomatisch documenten overzetten maar wel per bestand of per selectie van bestanden. Foto's bijvoorbeeld.

Google heeft zoals gezegd sinds juni ook een Google Drive app voor de iPhone en iPad. Deze is nog niet door ons bekeken.

We hebben enige tijd met Google Drive gewerkt op een pc en een smartphone. Lees onze bevindingen.

Google Drive: review

Wie bijna de hele tijd online is, hoeft geen usb-stick meer te gebruiken. Zo is de theorie. Maak een gratis account aan bij een online-opslagdienst als Dropbox of Microsoft SkyDrive en je kunt gigabytes aan bestanden op internet bewaren. Tegen bijbetaling kun je extra opslagruimte krijgen.

Heb je de bestanden in je online drive nodig, dan download je ze gewoon uit de opslagdienst. Zo 'on demand' werken is toch niet altijd even handig; een klein programmaatje draai je misschien liever vanaf een usbstick. Maar een archief of een back-up van belangrijke bestanden plaats je vast graag in een online drive. Die kun je nooit verliezen. En met een goed wachtwoord zijn je bestanden safe. Populaire (grote) opslagdiensten hebben de beveiliging (inmiddels) op orde en gegevens worden dubbel opgeslagen. Veiliger dan een usbstick dus.

DropBox en Microsoft SkyDrive

Wie naar het nieuwe Google Drive kijkt, zet die uiteraard naast al bestaande opslagdiensten. Populair zijn de al genoemde DropBox en Microsoft SkyDrive. Wie deze al gebruikt en er tevreden over is, moet ze gewoon blijven gebruiken want Google Drive heeft geen belangrijke innovaties.

Google Drive: lekker groot

Een voordeel heeft Google Drive wel: waar Dropbox 'slechts' 2 GB gratis aanbiedt, biedt Google 5 GB. Microsoft Skydrive gaat nog verder, met 7 GB gratis opslag (en uiteraard meer tegen bijbetaling).

De besturingssystemen waar de opslagdiensten (fijn) op kunnen werken, lopen wel uiteen:

Ondersteuning besturingssystemen Google Drive (5 GB gratis) Dropbox (2 GB gratis) Microsoft SkyDrive (7 GB gratis) Windows ja ja ja Mac OS X ja ja ja Linux ja Android telefoons en -tablets ja ja iPhone en iPad (iOS) ja (nieuw) ja ja BlackBerry ja

Platformwinnaar: Dropbox

Dropbox is op dit moment - dus - op de meeste platforms beschikbaar. Dat is een belangrijk voordeel want zo kunnen gebruikers gemakkelijk bestanden uitwisselen met verschillende apparaten. Bij de introductie van Google Drive misten we nog ondersteuning van iPads en iPhones, maar in juni verscheen er ook voor deze platforms een app. Dat is belangrijk voor Google Drive-gebruikers want in iPhones en iPads past geen geheugenkaart om bijvoorbeeld snel foto's of video's op te bewaren voor verdere bewerking op een pc.

Omgang met foto's

Over foto's gesproken: wie de Dropbox-app installeert op een iPhone, iPad, Android-telefoon of -tablet kan fotoalbum-mappen aanmaken in de app. Hierna kun je in deze app meerdere foto's in je toestel selecteren om in een keer naar zo'n album te uploaden. De fotocollectie is automatisch ook een fotoalbum in de browser dat je aan anderen kunt presenteren - als je het met hen deelt (zie beeld links).

In de Google Drive app voor Android (die voor iPhone en iPad is nog niet bekeken) kun je ook meerdere foto's selecteren om te uploaden, maar deze komen in de standaard Google Drive-map terecht. Je kunt hierna wel inloggen op een gewone pc om de nieuwe bestanden te verplaatsen naar een aparte map. Deze map kun je vervolgens delen met iemand (of iedereen) en de collectie ziet er dan ook als een (eenvoudig) fotoalbum uit (zie beeld rechts). Google kan hier, zoals je vast begrijpt, nog het een ander afkijken van Dropbox.

Alleen via wifi

De Google Drive app voor Android kan gelukkig beperkt worden tot gebruik bij (alleen) wifi. Mobiel internetten via 3G kan duur uitpakken, zeker als je grote bestanden gaat up- en downloaden. Ook de Dropbox app kan 'wifi only' werken, als jij dat wilt.

Synchronisatie

Op de gewone computer (Windows, Mac) kan een gratis synchronisatietooltje (heel origineel Google Drive geheten) een aparte map op de harde schijf aanmaken. Alle bestanden in deze map worden automatisch gesynchroniseerd met de webdrive.

We probeerden de persoonlijke fotocollectie (sinds 2003) naar de map te kopiëren, maar met 15 GB was deze collectie veel te groot. Met alleen de trouw- en babyfoto's lukte het wel. De 3 GB was binnen een half uur veiliggesteld; het uploaden (synchroniseren) naar internet begon direct na het kopiëren van de bestanden naar deze map.

Doorzoeken

Is je Google Drive eenmaal gevuld met foto's en documenten, dan kun je via de webinterface op https://drive.google.com (zie beeld rechts) deze bestanden doorzoeken op woord of woorden in de bestandsnaam en het voorkomen van deze woorden in de opgeslagen documenten (Word, OpenOffice, PDF's, et cetera). Het zoeken in bestanden werkt razend handig, al is dat van Google natuurlijk niet zo'n grote verrassing.

Beheren

In de webinterface van Google Drive kun je de bestanden markeren (met bijvoorbeeld een ster), selecteren en vervolgens verwijderen of verplaatsen of kopiëren naar een (nieuwe) submap. Alles met alleen de browser.

Voorwaarden

Ben je erg bezorgd om je privacy, gebruik dan niet de diensten van een in de Verenigde Staten gevestigde, commerciële internetonderneming als Google. Zoals bij veel clouddiensten ga je voor gebruik ook hier weer akkoord met een hele riedel, soms absurd klinkende voorwaarden: 'Google heeft het recht de inhoud te gebruiken, op te slaan, te reproduceren en aan te passen.' Specifiek Google (met zijn advertentiesystemen) heeft zulke toestemmingen nodig om advertenties af te kunnen stemmen op bijvoorbeeld de inhoud van documenten. De adverteerder hoeft de documenten niet zelf in te zien, de computers van Google wel. En het is volgens Google nodig voor (onder andere) het verbeteren of promoten van diensten of het ontwikkelen van nieuwe.

Conclusie

Google Drive heeft bij een gratis account met 5 GB heel wat meer opslagruimte dan het populaire Dropbox (2 GB). In juni verscheen er een Google Drive-app voor iPad of iPhone, en daarmee is Google Drive ook op deze platforms een serieus alternatief voor Dropbox. Dropbox gaat wel wat handiger om met geüploade foto's. De webinterface van Google Drive is heel bruikbaar. Vooral het doorzoeken van je eigen bestanden op trefwoord werkt prettig.

Lees meer over de specificaties bij Wat is Google Drive?