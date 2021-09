Honderden klachten over Online.nl

Nieuws|De Consumentenbond krijgt sinds eind 2014 honderden klachten over telecomprovider Online.nl. Het aantal klachten over Online had in januari van dit jaar een grote piek en zit ook nu nog rond de 35 klachten per week. Dat is veel voor een kleine provider.

Veel van de klachten gaan over traag of geen internet of over een niet-werkende of haperende televisie. Ook krijgen mensen soms onjuiste rekeningen of wordt de beloofde compensatie niet teruggestort. Veel mensen vinden de klantenservice (als zij Online bellen) onbehulpzaam, onkundig of onvriendelijk.

De Consumentenbond blijft bij Online aandringen op het oplossen van klachten. Ook wil de Consumentenbond dat de provider geen loze beloftes doet bij de verkoop van zijn diensten.

Ervaar jij ook problemen met Online? Check dan hoe je kunt klagen bij Online.nl.