Horizon mediabox weer standaard in alles-in-een pakketten UPC

Per 1 april heeft UPC de tarieven en de invulling van verschillende abonnementen vernieuwd. Er zijn nog steeds drie alles-in-1 pakketten: Basis, Power en Extra Power. Bij de Power en Extra power abonnementen krijgen nieuwe klanten nu standaard de Horizon-mediabox om televisie te kijken.

De Horizon mediabox heeft sinds de introductie in september 2012 voor veel problemen gezorgd. Vorige maand nog concludeerde ons vaste UPC Horizon-panel dat de box nog steeds vaak vastloopt en nog altijd traag werkt. Eerder was dit reden voor UPC om de Horizon-box niet meer standaard aan te bieden. Tot voor kort kreeg men de 'oude' mediabox met opnamefunctie bij een nieuw abonnement. De Horizon was tegen meerprijs ook te krijgen.

Dat is nu veranderd: UPC heeft inmiddels weer genoeg vertrouwen in de Horizon-box om hem standaard aan te bieden in twee Alles-in-1 pakketten. Ook nieuwe klanten met alleen een televisieabonnement die willen opnemen, krijgen de Horizon-box.

In gesprek met de Consumentenbond heeft UPC aangegeven dat het voor klanten die ontevreden zijn over de Horizon-box nog steeds mogelijk is om de oude mediabox met opnamefunctie te krijgen. Dit staat echter op de website van UPC nergens duidelijk vermeld. Om te wisselen van mediabox moet de klant telefonisch contact opnemen met UPC. De prijs van het abonnement met de oude box is gelijk aan het abonnement met Horizon-box.

Hoe tevreden ben jij met de Horizon mediabox? Laat het weten via onze vragenlijst.