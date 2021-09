Inbrekers twitteren niet

Zij stelt dat inbrekers hun doelwit nog steeds simpel op straat kiezen en dat ze sociale media niet handig vinden voor hun strooptochten.

Uit het onderzoek van Nagelhout blijkt namelijk dat het voor dieven lastig is om doelwitten via social media te in de gaten te houden. Vooral het adres ontfutselen van mogelijke slachtoffers kost veel tijd. Veel mensen staan niet meer in een telefoongids en een naam op internet zoeken levert vaak meerdere personen op met dezelfde naam.

Ook beschermt het merendeel van de socialmedia-gebruikers hun gegevens goed af voor de buitenwereld.

Zowel Linda Nagelhout als de politie raden toch aan om niks over je vakantie op social media te plaatsen.

Bron: #Woninginbraak