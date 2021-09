Internet vergelijken

Bij een internetabonnement krijg je een modem in bruikleen. Meestal is dit een modem met een router, die ervoor zorgt dat je wifi hebt. Handig, maar niet per se goed voor het bereik. De modemrouter staat namelijk vaak in de meterkast.

Ook schakelen providers vaak handige functies uit. Zoals de mogelijkheid om een gastnetwerk te maken. Je kunt dit oplossen door zelf een router aan te sluiten aan de modemrouter van je provider. Vaak zijn los verkrijgbare routers beter dan de modemrouters van de providers.