Planning wifihotspots UPC, ZeelandNet en Caiway

Nieuws|De Consumentenbond berichtte onlangs over KPN en de uitrol in april van FON, een netwerk van wifi-hotspots voor klanten van KPN. Maar KPN is niet de enige provider die hier mee bezig is. We hebben navraag gedaan bij een aantal andere internetaanbieders.

We deden navraag bij internetgigant UPC en vroegen hen hoe het staat met hun planning van een netwerk vol met wifi-hotspots.

UPC

UPC is op 28 oktober 2013 al begonnen met het uitrollen van wifispots in haar verzorgingsgebied. Hiermee zullen UPC-klanten na het eerste kwartaal van 2014 de beschikking krijgen over ongeveer 500.000 gratis toegangspunten. Inmiddels is de dienst al uitgerold in de provincies Friesland, Flevoland en Gelderland. UPC-klanten in gemeenten zoals Leeuwarden, Heerenveen en Lelystad kunnen dus al profiteren van de nieuwe dienst. De komende maanden worden de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland aangesloten. Wil je weten wanneer precies, kijk dan op de website van UPC.

Bestaande modems thuis bij klanten zullen dienen als hotspot. UPC-klanten kunnen door de dienst gratis en zonder wachtwoord inloggen op UPC wifi-hotspots. Geef je geen toestemming hiervoor, dan kun je zelf ook niet gebruik maken van de dienst. Volgens UPC gaat het gebruik maken van een hotspot niet ten koste van de internetsnelheid van degene bij wie de modem thuisstaat.

We hebben ook navraag gedaan bij kabelaars ZeelandNet en Caiway.

ZeelandNet / Delta

ZeelandNet biedt wifihotspots aan, maar dan net iets anders. Zij doen dat op belangrijke toeristische locaties in diverse gemeenten als Vlissingen en Middelburg, allemaal in de provincie Zeeland. In de toekomst worden hier meer plaatsen aan toegevoegd. Gratis en onbeperkt kun je gebruik maken van een wifihotspot met een snelheid van 1 Mb/s. Wil je een hogere snelheid om bijvoorbeeld filmpjes te bekijken dan moet je betalen. Voor bijvoorbeeld €30 kun je 1 maand gebruik maken van de wifi-hotspots.

Wifi-spots bij klanten thuis geven ze aan interessant te vinden en te onderzoeken. ZeelandNet geeft aan te snappen dat de klant altijd toegang wil tot zijn apps en internet, onafhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt en onafhankelijk van de toegang: vast, mobiel of draadloos.

Caiway

Caiway geeft aan helaas nog geen concrete uitspraken te kunnen doen over de productplanning, maar zeker de ontwikkelingen op het gebied van wifi-spots te volgen.

Reviews

De Consumentenbond was na de introductie redelijk lovend over de Ziggo WifiSpots. Ook over het wereldwijde Fon-wifi-netwerk is de Consumentenbond te spreken in een review. Het is wel even afwachten hoe Fon op Nederlandse KPN-modems uit de verf komt.

KPN: Uitrol landelijk wifinetwerk start in april