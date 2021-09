Verhuizen: internet, bellen en tv regelen

Check je contractperiode

Controleer eerst hoelang je huidige contract bij je provider nog loopt. Als het eerste jaar (of tweede bij een 2-jarig-contract) erop zit, heb je een opzegtermijn van een maand. De meeste mensen zitten al wat langer bij de huidige provider. Opnieuw rondkijken en providers vergelijken is dan sowieso een goed idee.

Verhuizen geen geldige reden voor opzegging

Zit je nog wel binnen de eerste contractduur? Dan zien providers verhuizen meestal niet als een geldige reden om op te zeggen. Je bent een contract aangegaan en kunt er dus niet zomaar van af. Providers kunnen verschillende regels hanteren. Check hoe het zit bij jouw huidige provider. Soms moet je 'verhuiskosten' of een 'boete' betalen.

Levert je huidige provider ook op je nieuwe adres? Dan neem je als het ware je abonnement voor internet en tv (en eventueel vast bellen) mee. Levert je huidige provider niet op het nieuwe adres en zit je nog wel binnen de eerste contractduur? Neem dan contact op met je provider. De provider kan en mag je aan je contract houden (met of zonder boete). Maar wellicht is hij coulant en kom je wel onder je contract uit.

Postcodecheck

Niet elke provider levert op elk adres. Zo is glasvezel nog niet overal gelegd. Voor internet en tv via de kabel heb je per gebied maar 1 aanbieder. Bij alles-in-1-pakketten via dsl (via de telefoonlijn) is het belangrijk dat je niet te ver van de wijkcentrale woont. Hoe verder weg, hoe minder snel internet. Die snelheid is ook belangrijk als je digitale tv wilt opnemen of hd-televisie wilt kijken.

Wil je internetproviders en tv-aanbieders vergelijken op jouw adres? Doe dat hier:

Meer over de voor- en nadelen van kabel, dsl en glasvezel.

Bekijk je huidige gebruik

Welke internetsnelheid je nodig hebt, ligt aan je gebruik. Hoe hoger de snelheid, hoe duurder het abonnement.

Misschien red je het wel met een goedkoper abonnement op je nieuwe adres. Let ook op wat je nu gebruikt/kijkt qua tv-zenders en/of tv-pakketten. Misschien kun je hier op besparen. Of juist kiezen voor een provider die bepaalde tv-zenders wel aanbiedt of waarbij je zonder tv-ontvanger kunt kijken. En wil je nog wel een vaste telefoonlijn? Een internet-en-tv-in-1 pakket is soms voordeliger.

Bekijk ons volledige keuzeadvies voor een alles-in-1-provider.

Gebruik een overstapservice

Heb je een nieuwe provider gevonden? Vaak hoef je niet zelf je huidige provider op te zeggen. Gebruik een overstapservice, zoals die van de Consumentenbond of die van je nieuwe provider. Zij zeggen je huidige abonnement op of vertellen je welke stappen je in welke volgorde moet nemen. In sommige gevallen moet je namelijk wel zelf de opzegging bij je huidige provider doorgeven. Je nieuwe provider informeert je hierover en geeft je vaak een voorbeeldbrief.

Tips voor overstappen

Kies je weer voor een abonnement met vaste telefonie? Geef dan bij je nieuwe provider aan of je je telefoonnummer wilt meenemen. De nieuwe provider regelt dit.

Gebruik je nu het e-mailadres van je provider (janjansen@provider.nl)? Dan kun je dat in de meeste gevallen niet meenemen naar de nieuwe provider. Dat raak je bij het opzeggen kwijt. Alleen bij XS4ALL, Solcon en KPN kun je je e-mailadres tegen forse betaling per maand blijven gebruiken als je overstapt. Je neemt dan een extra e-mailpakket af. Met een webmailadres, zoals Gmail of Outlook, ben je niet afhankelijk van een provider.

Liggen er in het nieuwe huis witte (coax-)kabels voor tv? Houd er rekening mee dat als de nieuwe provider een dsl-aanbieder is, je computerkabels moet gebruiken voor tv kijken. De witte coax-kabels werken alleen voor tv als de provider een kabelaar (zoals bv Ziggo) is. Je kunt het internet ook via het stroomnet leiden via powerline-adapters . Dan hoef je geen kabels door te trekken door je huis.

