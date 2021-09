Eerste indruk|Knippr is een online HD-televisieabonnement van T-mobile dat losstaat van alle andere diensten. Gewoon televisie kijken via internet mét zenders die je zelf kunt kiezen. Kan deze dienst opboksen tegen de andere aanbieders van online televisie?

Update 22 maart 2018: Knippr stopt

T-mobile stopt op 1 juni 2018 met Knippr. De telecomaanbieder laat weten dat het bussinessmodel nog niet aansluit bij de behoeften van het grote publiek. Klanten zijn op de hoogte gesteld van de einddatum over KNIPPR. Tot aan de einddatum kunnen zij televisie blijven kijken zoals ze dat gewend zijn.

Update: Samsung smart-tv app

Afgelopen maand heeft Knippr een app voor de Samsung smart-tv uitgebracht. Handig, want zo kun je direct gebruik maken van Knippr op je televisie zonder extra mediaspeler of aparte afstandsbediening. Je kunt via de app eenvoudig live televisie kijken en wisselen tussen zenders. Dat zappen gaat alleen wel wat trager dan bij traditionele televisies, omdat elke keer de nieuwe stream geladen moet worden.

Ook hier is de beedkwaliteit goed, maar je hebt een goede internetverbinding nodig om in de hoogste kwaliteit te kunnen kijken. Bij het uitproberen van de app merkten we dat de stream in ons geval net wat beter liep op het moment dat de tv via een ethernetkabel met internet verbonden was in plaats van via wifi. Bij het streamen via wifi zagen we een paar kleine beeldfoutjes.

Het navigeren naar oudere uitzendingen werkt op dezelfde manier als bij de app of de browser. Maar met de afstandsbediening gaat dat lastiger dan via je smartphone, tablet of laptop. Je moet zelf op zoek gaan naar de juiste datum en tijd om een uitzending te vinden, of de naam van het programma intoetsen op het toetsenbord op het scherm. De app geeft geen suggesties voor programma's.

Momenteel is de app alleen beschikbaar voor Samsung smart-tv's die in 2017 zijn uitgebracht. Knippr geeft aan dat de tv's uit 2016 later zullen volgen.

Conclusie

Knippr van T-Mobile biedt online televisie inclusief alle basiszenders in HD-kwaliteit, maar niet veel meer. Het basispakket is aan te vullen met een handjevol extra zenders waarvan de keuze vrij beperkt is. Op het moment van reviewen gaat het zoeken naar programma’s die je wilt terugkijken nog niet gemakkelijk. Ook zitten er vervelende reclames rond de programma’s die je wilt terugkijken. Voor €9,99 per maand krijg je het basispakket en de eerste maand is gratis. Een mooie prijs als je je vaste televisieabonnement wilt opzeggen en alleen maar naar Nederlandse televisie kijkt. Maar als je graag extra zenders hebt en Knippr wilt gebruiken als aanvullende dienst (waarbij je dus opnieuw betaalt voor dezelfde zenders) dan is dit HD-televisieabonnement wat aan de dure kant.

Keuzevrijheid



Knippr is beschikbaar voor smartphone, tablet, computer of televisie. Via de website of app kun je kijken naar de belangrijkste zenders van de Nederlandse televisie. Daarbovenop is het abonnement van Knippr aan te vullen met extra zenders waar je los voor betaalt. Knippr wil gebruikers de vrijheid bieden om zelf de zenders te kiezen waarvoor ze willen betalen. Helaas betaal je wel altijd een vast bedrag voor het basispakket van 12 zenders. Hier kun je geen wijzigingen in maken. Dit basispakket bestaat uit de volgende zenders:

NPO 1, 2 en 3

RTL 4, 5, 7, 8 en Z

SBS 6 en 9, Net 5 en Veronica

Ook het kiezen van aanvullende zenders geeft nog geen complete vrijheid. Het aanbod van zenders is op dit moment nog vrij beperkt en de populaire betaalzenders, zoals HBO en Film1, zijn niet beschikbaar. Je kunt wel zenders bijbestellen zoals France 24, Al Jazeera, Pebble TV en 101 TV. Hiervoor betaal je per zender tussen de €0,69 en €1,49 per maand extra. De extra zenders kun je elke maand aanpassen en Knippr is maandelijks opzegbaar.

Update 28 november 2016: Knippr heeft het basispakket ondertussen aangepast. Er zitten een aantal extra zenders bij en het basispakket is nu te verkrijgen voor €9,99 per maand. Kijk voor de zenders die in dit pakket zitten op de pagina over het basispakket.

Chromecast en Airplay

Knippr biedt in de toekomst ook ondersteuning voor Chromecast. Hiermee kun je uitzendingen en live televisie naar je tv streamen. Door deze optie aan te bieden wordt Knippr een interessant alternatief voor kabeltelevisie. Met de testversie van Knippr hebben wij deze functie getest. Het streamen naar je televisie werkt gemakkelijk en de kwaliteit is hoog. Er waren wel een aantal kleine haperingen in het beeld te zien. Wellicht dat dit probleem verholpen is wanneer de Chromecast-ondersteuning voor het grote publiek beschikbaar komt. Knippr zal de Chromecast-ondersteuning naar verwachting snel voor iedereen beschikbaar maken.

In de toekomst biedt Knippr ook ondersteuning voor Airplay, maar op het moment van schrijven is deze mogelijkheid nog niet te testen. Ook is het nog niet bekend wanneer deze ondersteuning beschikbaar is in de app.

Update 18 juli 2016: ondertussen heeft Knippr ondersteuning voor de Chromecast voor iedereen beschikbaar gemaakt. Daarnaast is het nu mogelijk om op je Apple TV de Knippr app te downloaden en op deze manier televisie te kijken. De dienst werkt via de Apple TV erg gemakkelijk en snel, en de kwaliteit is goed. Via de app kies je de zender die je wilt kijken, en door te swipen kun je zappen tussen de verschillende zenders. Op dit moment is Knippr alleen beschikbaar voor 4e generatie Apple TV.

HD-beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van Knippr wordt automatisch aangepast aan de beschikbare bandbreedte. Met een goede internetverbinding is het beeld haarscherp. Dat komt omdat alle programma’s die in HD worden uitgezonden, ook in HD op Knippr komen. Wanneer je via de Chromecast op een televisie naar Knippr kijkt, is het beeld dus mooi scherp, ook op een grote HD-televisie.



Gebruik

Met Knippr kun je programma’s van de afgelopen 7 dagen terugkijken, programma’s pauzeren en programma’s die bezig zijn starten vanaf het begin. Het zoeken naar programma’s kan op dit moment alleen nog op de website. In de app zul je door de gids moeten scrollen of een overzicht van een zender moeten gebruiken om je programma’s te vinden.

Programma's worden gestart op het moment dat het programma volgens de gids begint. Hierdoor kan het gebeuren dat het programma net begonnen is, of juist nog niet is gestart. Er zijn geen mogelijkheden om reclames door te spoelen. Bij andere aanbieders, zoals NLziet, heb je geen last van reclames bij het terugkijken van programma's.

De applicatie werkt op dit moment nog niet vlekkeloos. De Android-app neemt bijvoorbeeld af en toe een verkeerd beeldformaat aan waardoor je zwarte balken naast het beeld krijgt.

Tv buiten de deur

Het voordeel van een online dienst zoals Knippr, is dat je overal televisie kunt kijken. Hierbij wordt natuurlijk wel gebruikgemaakt van je databundel, als je niet verbonden bent met een wifi-netwerk. Let goed op de kosten voor internetten buiten je bundel. Het kijken van 10 minuten televisie, in hoge kwaliteit, kost al gauw tussen de 150 en 200 MB aan dataverbruik! In de instellingen kun je de kwaliteit van het beeld lager zetten waardoor je minder data gebruikt. Om zeker te zijn dat je geen onnodige kosten maakt, zul je ervoor moeten zorgen dat je de mobiele dataverbinding uitzet in de app, en dat je verbinding kunt maken met een wifi-netwerk.

Kabeltelevisie opzeggen?

Is Knippr een waardige vervanger voor je kabeltelevisie? Op dit moment nog niet. De dienst biedt het basispakket aan in goede kwaliteit, maar de app en website evenaren niet het gemak van de kabeltelevisie. Wanneer je al betaalt voor een televisieabonnement zijn er vaak gratis mogelijkheden om mobiel televisie te kijken via je provider.

Knippr is op dit moment nog sterk in ontwikkeling. Als de dienst erin slaagt om het gemak van kabeltelevisie te evenaren, heeft het de potentie om in de toekomst een mooi alternatief voor kabeltelevisie te zijn. Helaas is het aanbod nu te beperkt en is de omgang met de app soms omslachtig.

