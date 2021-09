KPN-abonnees krijgen Spotify Premium

Bestaande en nieuwe klanten van KPN met een alles-in-een pakket Extra of Premium (koper)/ Zilver of Goud (glasvezel) krijgen vanaf vandaag een Spotify Premium-abonnement bij hun pakket.

10 miljoen nummers

Spotify is een muziekdienst op internet waarbij gebruikers via een afspeelprogramma voor Windows of Mac meer dan 10 miljoen nummers kunnen beluisteren. Meerdere nummers kunnen achtereen worden gespeeld door het selecteren (of maken) van een playlist.

De gratis versie van Spotify werkt met reclameonderbrekingen. Er zijn ook twee betaalde versies van Spotify zonder commercials. Bij de duurste (Premium à €10 per maand) kan Spotify ook op een smartphone worden gebruikt. Spotify beluisteren kan ook met een muziekinstallatie (mits deze Spotify-compatibel is).

Datalimiet

Voor het beluisteren met een smartphone moet er wel een (gratis) app worden geïnstalleerd. Het is wel even opletten met de datalimieten die voor de nieuwe mobielabonnementen van KPN gelden. Anders loopt gratis muziek luisteren nog aardig in de papieren.

KPN heeft naar eigen zeggen voor Spotify gekozen omdat de klanten aangeven muziek belangrijk te vinden: ‘KPN-klanten gebruiken het internet veelvuldig om muziek op te zoeken en te beluisteren op verschillende apparaten. Het liefst hebben zij altijd en overal toegang tot dezelfde muziekbibliotheek. Een oplossing als Spotify Premium geeft daar een goede invulling aan,’ aldus een persbericht van KPN.

