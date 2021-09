KPN-app brengt vaste telefoon naar Android

Update: KPN stelt de app niet meer beschikbaar. Naar eigen zeggen werken ze aan een nieuwe versie, die niet op korte termijn beschikbaar zal zijn.

Door de KPN Bellen-app te gebruiken, heb je geen losse huistelefoon meer nodig. Oproepen beantwoord je op een of meerdere smartphones. Bel je zelf, dan brengt KPN de belminuten bij je in rekening, tenzij je een BelOnbeperkt-abonnement hebt. De KPN Bellen-app is vooral handig voor mensen die relatief dure belminuten op hun mobiele telefoon (abonnement of prepaid) hebben. Met de lage tarieven van vaste telefonie zijn ze voordeliger uit, en bellen ze toch met hun smartphone.

Opvallend is dat de app alleen werkt op je KPN-internetverbinding via wifi op een geschikt KPN-modem. Als je je woning verlaat, wordt de app vanzelf inactief. Daarmee werkt de oplossing anders dan bijvoorbeeld het zakelijke VastOpMobiel van Vodafone, waarbij oproepen op een vast nummer altijd op je mobiel binnenkomen.

Volgens nu.nl wil KPN de app ook uitbrengen op andere platforms. Het ligt voor de hand dat onder meer iOS de app ook krijgt. Er wordt daarvoor geen datum genoemd. Ook UPC wil een dergelijke app uitbrengen. Bij UPC komt deze begin 2014 en werkt hij niet alleen op wifi, maar ook op 3G. XS4ALL heeft de XSPhone app al sinds 2009. Deze is echter sinds 2009 niet meer geüpdatet en lijkt inmiddels niet meer te werken.