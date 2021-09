KPN: Uitrol landelijk wifinetwerk start in april

Nederland krijgt op den duur enkele honderdduizenden wifinetwerken ('KPN WiFi met Fon'), waar KPN-abonnees gratis op kunnen inloggen. De wifinetwerken worden verzorgd door de KPN-modemrouters voor vast internet bij de consumenten thuis. Deze apparaten worden op dit moment (ongemerkt) voorzien van wifinetwerk-software van het Spaanse bedrijf Fon.

Gratis gebruiken

KPN-abonnees die hun apparatuur straks openstellen voor andere abonnees mogen gratis gebruikmaken van álle andere Fon-wifinetwerken. Dat zijn er 12 miljoen wereldwijd. De meeste Fon-wifipunten zijn te vinden in Groot-Brittannië en België. Fon sloot eerder met telecomproviders British Telecom en Belgacom samenwerkingsovereenkomsten. Deze zijn vergelijkbaar met de deal die het bedrijf met KPN sloot, begin 2012.

Tempo uitrol

KPN start in april de praktische Fon-wifinetwerk-uitrol in Nederland. Eerst wel bij een kleine groep abonnees. Deze groep wordt gaandeweg uitgebreid. Het tempo van de uitrol hangt af van de eerste klantervaringen.

Een 'KPN WiFi met Fon'-netwerk is een zogeheten 'gastnetwerk' dat losstaat van het eigen draadloze netwerk van de abonnee. Passanten op straat, KPN-abonnees met een Fon-wachtwoord, kunnen er op inloggen.

KPN is niet een pionier met zijn 'wifi hotspots'. Ziggo heeft sinds voorjaar 2013 al 1 miljoen van zijn kabelmodems uitgebreid met wifi-gastnetwerken, zogeheten Ziggo WifiSpots. Deze zijn uiteraard alleen te vinden in de kabelregio van Ziggo. KPN opereert landelijk.

Reviews

De Consumentenbond was na de introductie redelijk lovend over de Ziggo WifiSpots. Ook over het wereldwijde Fon-wifi-netwerk is de Consumentenbond te spreken in een review. Het is wel even afwachten hoe Fon op Nederlandse KPN-modems uit de verf komt.