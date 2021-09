KPN Wifi: review

De extra wifinetwerken die KPN op de modems installeert (zoals op de Experiabox, zie foto), staan los van het draadloze netwerk dat al uit de modems komt. Toch betaalt de abonnee een prijs: bij gebruik van KPN Wifi door een passant op straat wordt een paar Megabits van de bandbreedte van de internetverbinding gebruikt.

Dat KPN de gastnetwerken alleen ongevraagd inschakelt bij zijn 'snelste' abonnementen (en niet bij de traagste ADSL-abonnementen) neemt niet weg dat KPN bij een deel van de abonnementen dus iets van de bandbreedte afsnoept. Bij de vergelijkbare wifiprojecten van Ziggo en UPC krijgen de klanten juist extra bandbreedte, zodat die abonnees niets merken van de WifiSpots.

Uitschakelen

Abonnees die geen prijs stellen op KPN Wifi (bijvoorbeeld omdat ze geen enkel risico op internetvertraging willen) kunnen het wifidelen uitschakelen en hun volle bandbreedte terugkrijgen, maar dat vraagt dus wel om actie van de klant.

Inloggen met je smartphone of tablet op KPN Wifi geeft op dit moment (nog) de nodige problemen. De snelheid is bruikbaar (maximaal 2 Megabit/s) maar de verbinding is soms onbetrouwbaar en regelmatig ervaren wij inlogproblemen: de gebruiker wordt niet herkend of er is een raadselachtige melding. Kinderziekten? Zou kunnen.

Eenvoudig te hacken

Een structureel probleem is dat KPN Wifi (anders dan Ziggo WifiSpots en UPC WifiSpots) niet versleuteld is; hackers in de buurt kunnen ongemerkt de wifiverbinding afluisteren (bijvoorbeeld met Wireshark Software) en zo bijvoorbeeld wachtwoorden afvangen van e-mailaccounts.

Voor dit afluisterrisico waarschuwt de KPN Wifi-app niet (de app laat je automatisch inloggen), evenmin de brief en de brochure die alle KPN-abonnees ontvingen, met instructies voor het gebruik.

Onder het kopje 'Hoe veilig is KPN Wifi' beschrijft deze brochure alleen dat de modem van de internetabonnee, inclusief het eigen privénetwerk, niet onveilig wordt door het delen van de wifiverbinding. Pas als je dieper graaft in de ' veelgestelde vragen ' op de KPN-website vind je een waarschuwing: voor veilig gebruik van KPN Wifi: bezoek alleen met https beveiligde websites, gebruik beveiligde e-mail of versleutel zelf je internetverbinding met VPN software.

Belangrijk voordeel

Als je het KPN Wifi 'aan' hebt staan op je modem, incasseer je wel een belangrijk voordeel: je kunt wereldwijd inloggen op ruim 13 miljoen wifinetwerken van het bedrijf Fon (zie interactieve kaart). KPN gebruikt namelijk de wifideeltechniek van Fon op zijn modems, precies zoals Belgacom en British Telecom dit al jaren doen. Houd er zoals gezegd wel rekening mee dat de Fon-wifi eenvoudig is af te luisteren, tenzij je beveiligde websites gebruikt (met https in het webadres).

Mobielabonnees

Ook KPN-abonnees met een mobiel abonnement kunnen op KPN Wifi inloggen, met maximaal één toestel tegelijk. KPN geeft mobielabonnees op de website instructies voor het maken en gebruiken van een gratis account.

Niet in buitenland

Mobielabonnees maar ook internetabonnees met een (oud) modem zonder wifizender kunnen het KPN Wifi-account alleen binnen Nederland gebruiken. Het levert deze KPN-klanten geen toegang tot het internationale Fon-netwerk.

Voorkeursnetwerk

Een belangrijke klacht van consumenten met een KPN,- Ziggo- of UPC wifi-account is dat de smartphone of tablet in huis steeds het langzamere gedeelde wifi kiest in plaats van het snellere privéwifinetwerk. Dit is vrij eenvoudig op te lossen, tipt KPN, door een voorkeursnetwerk in te stellen bij het menu van de draadloze instellingen.

In gebruik nemen

Hoe neemt de KPN-internetabonnee KPN Wifi in gebruik? En hoe scha kelt hij het eventueel uit? In vogelvlucht:

1. Instructies per brief: de eerste kennismaking met KPN Wifi is waarschijnlijk de brief van KPN aan de betrokken abonnees. Er zijn tot nu toe 2 varianten van deze brief verzonden: een brief voor abonnees met snel internet die meldt dat KPN Wifi al 'aan' staat. De klant krijgt instructies om het eventueel 'uit' te zetten. En er is een brief die naar klanten met trager internet is gegaan. Deze geeft instructies om het wifidelen 'aan' te zetten, ondanks een (dus) relatief groter snelheidsverlies. Bij de brief zit een brochure met achtergrondinformatie over KPN Wifi.

2. Aanmelden/afmelden: de voornoemde brief meldt het webadres www.kpn.com/wifizoalsthuis. Daar kun je je aanmelden maar ook afmelden voor KPN Wifi. Als je je afmeldt kun je niet van andere KPN Wifinetwerken gebruikmaken.

3. KPN Wifi App installeren: De KPN-klant kan de KPN Wifi-app installeren (beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone). Deze helpt het mobiele apparaat automatisch in te loggen als hij nabij een wifinetwerk is. Een nevenfunctie van de app is dat hij nabije netwerken op een kaartje toont en je er zelfs naartoe helpt navigeren (zie afbeelding). Besef wel dat in het buitenland mobiel internet heel duur kan zijn! Navigeren naar gratis wifi is dan ineens heel duur. Je kunt ook gewoon in het rijtje van beschikbare draadloze netwerken kijken en wachten tot je Fon of KPN Wifi ziet verschijnen en dan erop inlogen.

4. KPN Wifi gebruiken op een laptop: voor een laptop is er geen app of software, maar log je met je KPN-/ Fon-account op de conventionele manier in: open in Mac OS X of Windows het overzicht van draadloze netwerken in de buurt en kies KPN- of Fon-wifi. Hierna verschijnt de webpagina van Fon-/ KPN-Wifi om de inloggegevens in te voeren.

Goed om te weten: je kunt maar met één apparaat tegelijk van KPN Wifi gebruikmaken.

Wat is KPN Wifi?

KPN Wifi is een initiatief van KPN om vanaf het voorjaar 2014 tot eind 2014 in Nederland zo'n 800.000 'open' wifinetwerken in de lucht te brengen. Deze wifinetwerken kunnen gratis worden gebruikt door KPN-abonnees (vast internet en mobiel).

De open wifinetwerken komen uit de 800.000 modems van KPN-DSL- en KPN-glasvezelabonnees. Deze modems worden (ongemerkt) via het internet van wat extra software voorzien; software van het bedrijf Fon Wireless.

Wifidelen uitschakelen

Abonnees die hun internetverbinding niet via een tweede wifinetwerk uit hun modem willen delen, kunnen dit gastnetwerk uitschakelen. In dat geval kunnen de abonnees niet meer inloggen op andere KPN Wifinetwerken. Ook vervalt de mogelijkheid in te loggen op het wereldwijde Fon-netwerk van wel 13 miljoen Fon-wifipunten (vooral geconcentreerd in Groot-Brittannië, België en Frankrijk).

KPN Wifi wordt gedurende enkele maanden over het land uitgerold. Wanneer de KPN-abonnees 'aan de beurt zijn', krijgen zij een brief met instructies.

Ziggo en UPC hebben al vergelijkbare wifiprojecten gerealiseerd: Ziggo WifiSpots en UPC WifiSpots. KPN's wifiproject verschilt op een aantal wezenlijke punten met deze diensten.