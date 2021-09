Linksysrouter meldt beweging in huis

Conclusie: handig maar prijzig

Linksys Aware is een innovatieve dienst voor de nieuwste generatie Velop mesh-wifirouters van Linksys. Na een software-update fungeert het wifinetwerk als bewegingsmelder. Handig is dat je de gevoeligheid van de detectie kunt instellen.

Linksys Aware vereist wel 2 of meer mesh-routers van Linksys (één apparaat is niet voldoende). En het noodzakelijke 'Linksys Aware' abonnement is met €3,50 per maand prijzig. Voor een luttel bedrag koop je een simpele bewegingsmelder die met infrarood werkt en die eveneens een seintje naar je telefoon stuurt.

Nut van een bewegingsmelder

Een bewegingsmelder is niet alleen nuttig om een inbraak te signaleren. Je krijgt ook een seintje als je kinderen thuis komen terwijl jij op het werk zit. Of je volgt op afstand wanneer de schoonmaakster arriveert en weer weggaat.

Moderne routers vereist

Linksys Aware werkt alleen met de moderne Tri-Band Velop serie van Linksys routers. Onze testopstelling bestond uit een Linksys model WHW03 router en een Linksys model WHW01 node. Tezamen vormden ze een zogenaamd wifi-mesh.

Er zijn minimaal 2 apparaten nodig om bewegingsdetectie te kunnen laten werken, want die detectie werkt eigenlijk via verstoring of verandering van de radiogolven tussen de twee nodes, de knooppunten.

Na het (gemakkelijk) installeren van één router met behulp van de Linksys-app, blijkt Linksys Aware nog niet direct beschikbaar. Pas zodra een tweede node geïnstalleerd is, verschijnt ook de Linksys Aware dienst in de app.

Abonnement nodig

Linksys Aware vergt een abonnement van €3,50 per maand, maar de eerste 90 dagen van zijn gratis als je niet vergeet op te zeggen. Het is een vrij riante proefperiode om het praktisch nut van Linksys Aware te onderzoeken.

Gevoeligheid instellen

Bij het activeren van Linksys Aware stelt de Linksys-app een paar vragen om de gevoeligheid in te regelen. Heeft u een huisdier? Heeft u een robotstofzuiger? De gevoeligheid is op 12 niveaus vast te stellen. Zonder huisdier of stofzuigende robot wordt ons niveau 10 aangeraden.

Dat blijkt best gevoelig: zwaai je zittend achter het scherm met de hand in de lucht, dan registreert Linksys al een ‘motion event’. En hoe langzaam en voorzichtig we ook tussen de twee apparaten door proberen te sluipen, we worden geregistreerd.

Kortom: het werkt.

Schema instellen

De bewegingsmelder kun je gelukkig ook uitzetten. En je kunt een schema instellen van de dagen en uren dat bewegingen wel of niet gemeld worden.

Meldingen verstuurt Linksys alleen naar de Linksys-app op je mobiel of tablet, het kan niet via een e-mailbericht of sms. Je kunt eventueel een interval of sluimertijd tussen meldingen instellen, zodat je niet om de zoveel seconden een bericht krijgt.

Alternatieven

De bewegingsdetectie van Linksys maakt fraai onderscheid tussen mensen en katten, maar is een simpele bewegingsdetectie voldoende (loopt er een levend wezen door je huis), dan zijn er goedkopere alternatieven:

Zoals de LSC Smart Movement Sensor van Action. Deze €10 kostende infrarood sensor koppel je aan je wifinetwerk en hij stuurt bij beweging een seintje naar je telefoon. Lees ook onze review van smart home accessoires van Action.

Bewegingsdetectie is ook geïntegreerd in beveiligingcamera's. Deze werkt met een infraroodsensor, of door een continue analyse van het geregistreerde camerabeeld. Het extra voordeel van een camera is dat je direct kun zien wie of wat door je huis loopt. Een nadeel is dat je huisgenoten in hun privacy kunnen worden aangetast.

