Nu ook live tv kijken via NPO-app

Nieuws|Nederland 1, 2 en 3 zijn al een tijdje live te bekijken via de website van de NPO. Gisteren lanceerde de NPO ook apps waarmee je deze streaming-content kunt bekijken op je smartphone en tablet.

Naast de live tv-zenders bekijken, kun je ook live radio luisteren via de app. Ook kun je gemiste tv-uitzendingen terugkijken. Daarmee vervangt de NPO-app de Uitzending gemist-app.

Nieuw jasje

De app is volledig in een nieuw jasje gestoken. Gemiste uitzendingen nemen nog steeds een prominente plek in: de app opent met uitgelichte programma's van maximaal enkele dagen oud.

Nieuw is de mogelijkheid in het menu aan de linkerzijkant. Daar kies je één van de radio- en tv-zenders, die je direct live kunt bekijken. Beeld en geluid worden zonder haperen afgespeeld, al hangt de kwaliteit natuurlijk wel af van je internetverbinding.

Gratis

De NPO-app is gratis en geschikt voor iPhone, iPad en Android-smartphones en tablets. Wie een Windows phone of tablet heeft, kan alleen gebruikenmaken van de Uitzending gemist-app.

Lees meer over tv-kijken op een laptop of op een tablet.

Bron: NPO