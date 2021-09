Meer decoders geschikt voor Ziggo interactieve tv

Nieuws|Ziggo leverde lange tijd de Cisco 8485DVB decoder aan klanten van digitale televisie. Dat is veranderd. Nieuwe Ziggo-klanten kunnen kiezen uit een HD-ontvanger met of zonder opnamemogelijkheid.

Ziggo levert sinds kort de volgende decoders uit:

Humax iRHD-5300c (zonder opnamemogelijkheid)

Samsung SMT-C7140B of Humax iHDR-5200c (met opnamemogelijkheid)

Tip: bekijk de beste decoder voor Ziggo.

Tussen die laatste 2 kan niet gekozen worden. Het is dus afwachten welke je ontvangt, wanneer je kiest voor een abonnement met opnamemogelijkheid.

Deze decoders zijn ook geschikt om interactieve tv van Ziggo te ontvangen. Daarmee kun je films, series en uitzendinggemist-programma's kijken wanneer je dat wilt. Dat geldt ook voor de Humax iHDR-5400c, de Humax iRHD-5100c en de Samsung SMT-C7140A. Deze worden niet door Ziggo geleverd, maar kun je zelf in de winkel kopen. Net als de andere 3 decoders overigens.

Al deze decoders komen veel beter uit onze test dan de Cisco 8485DVB. Je kunt de testresultaten vergelijken. Heb je thuis al een van deze decoders? Dan kun je sinds maart gebruikmaken van interactieve tv bij Ziggo.

Hoe het werkt

Met interactieve tv kun je On Demand televisie kijken. Jij kiest dus zelf wat je kijkt, en wanneer. Het gaat hier om video, series, muziek en documentaires.

Een deel van de tv-uitzendingen kun je via TV Gemist terugkijken. Je kunt niet alle programma's terugkijken, maar slechts een deel van het aanbod. Gemiste uitzendingen van commerciële omroepen kosten veelal 45 cent of meer.

Bij Ziggo betaal je voor de meeste HD-films €6. Voor SD-films is dat €5. Sommige films kun je zelfs in 3D huren, tegen een hogere prijs. Een deel van het aanbod is kosteloos inbegrepen in je abonnement.

Vanaf het moment dat je de film bestelt, heb je 24 uur om de film te kijken. Dit staat niet duidelijk vermeld in het bestelscherm, maar is voor alle bestellingen hetzelfde. Kijk je een deel van de film nu, en een deel later? Dan is het handig dat Ziggo onthoudt waar je bent gebleven.

Interactieve tv starten

Om Interactieve tv te starten, zorg je dat je tv aan het kijken bent. Druk vervolgens op de rode knop op je afstandsbediening. Dit werkt hetzelfde bij Humax en Samsung.

Updaten van bestaande decoders

Om met de geschikte Humax of Samsung decoders gebruik te maken van interactieve tv, moet deze:

verbinding met internet hebben via een ethernetkabel of met een wifi dongle;

de meest recente software hebben.

Met de Humax decoder krijg je een melding in beeld om software te installeren. Krijg je deze niet? Dan beschik je al over de nieuwste software.

Om de meest recente software te installeren op uw Samsung SMT-C7140B decoder ga je achtereenvolgens naar "Menu", "Software Update". Vul je pincode in (standaard: 0000) en druk op "OK".

Wat is interactieve tv?

Met interactieve tv van Ziggo kun je On Demand televisie kijken. Jij kiest dus zelf wat je kijkt, en wanneer. Het gaat hier om video, series, muziek en documentaires. Ook gemiste tv-uitzendingen van diverse zenders kun je on demand kijken. Niet alle programma's zijn beschikbaar via On Demand. Aan sommige programma's zijn extra kosten verbonden.

Om dit mogelijk te maken, moet je je decoder verbinden met internet. Voor een overzicht van alle decoders waarbij interactieve tv mogelijk is, kijk je op Ziggo's website.

Ziggo benoemt in haar uitingen ook andere 'voordelen' van interactieve tv. Dit zijn echter helemaal geen onderdelen van interactieve tv, maar hangen af van je decoder of tv: