Meeste internetproblemen bij Online en Caiway

Dit blijkt uit onze nieuwe meting van de ProviderMonitor over de maand maart 2014. Bij Online heeft bijna één op de vier klanten last van problemen met internet (23%). Solcon daarentegen heeft er beduidend minder last van met 3%.

Klanten met een 'internet-, bellen- en telefoniepakket' zijn het slechtste af bij Caiway. 21% heeft daar klachten over internet. Denk hierbij aan een erg trage verbinding of bijvoorbeeld e-mails die niet kunnen worden verstuurd.

In februari stond Telfort nog hoog aan de lijst als één van de providers met een hoog percentage internetstoringen. Maar dat is in maart aanzienlijk gedaald van 21% naar 12%. UPC laat daarentegen een kleine stijging zien, van 14% naar 17%. Beide providers vechten het vooral uit met elkaar in de middenmoot.

Het aantal storingen in het tv-landschap is maar weinig veranderd in de maand maart. Meerdere providers (Telfort, Caiway, UPC, XS4ALL, KPN Interatieve TV, en Tele2 Interactieve TV) hebben flink te kampen gehad met storingen. Zo'n 20% van de klanten klaagt over één of meerdere problemen met tv. Het gaat daarbij om storingen als blokjes op de tv, stilstaand beeld en decoders die ge-reset moesten worden.

Benieuwd naar hoe de andere providers scoren? Bekijk dan onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Internetprovider Vergelijker.

Bron: De Provider Monitor.