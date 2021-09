Netflix ook op televisies

Netflix staat voor een nieuwe manier van tvkijken: niet zappen door talloze kanalen tot er iets leuks is, maar een bepaald programma uit een ruime collectie downloaden en direct bekijken (streamen).



Een van de grote voordelen van de video on demand-dienst Netflix in Amerika is dat het op heel veel verschillende apparaten werkt. Elk groot televisiemerk biedt het aan via internet-tv en Smart tv. Ook in Nederland zal dat zeer waarschijnlijk het geval zijn.

Televisiefabrikanten onderhandelen met Netflix

Uit een kleine rondvraag langs grote tv-fabrikanten blijkt dat ze op zijn minst in onderhandeling zijn met Netflix.

Sony wil niets bevestigen, maar geeft aan dat Netflix vermoedelijk via het Sony Entertainment Network zal worden aangeboden; op tv's en de Playstation en waarschijnlijk ook op tablets en laptops.

Sharp geeft aan dat het toevoegen van Netflix aan tv's met Sharp AquosNet+ op de planning staat voor modellen in 2014.

Samsung geeft aan in onderhandeling te zijn met Netflix.

Smart tv

Veel televisies hebben internet-tv of Smart tv. Op de tv staan dan 'apps' zoals YouTube en sociale media zoals Twitter en Facebook. De diensten verschillen per fabrikant. Meestal bieden ze video on demand-diensten van Pathe Thuis, Moviemax of Videoland en demand.



Bron: Samsung, Sharp, Sony.