Netflix vanaf nu beschikbaar in Nederland

Nieuws|Eerder dit jaar werd bekend dat Netflix ook naar Nederland zou komen. Vanaf vandaag is het zover. Voor een bedrag van €7,99 per maand kun je onbeperkt films en series bekijken.

Gebruikers kunnen online op de website een account aanmaken waarmee Netflix de eerste maand gratis kan worden uitgeprobeerd. Daarna betaal je een bedrag van €7,99 per maand. Betalen kan via iDeal, creditcard of maandelijkse afschrijving. Opzeggen kan op ieder moment.

Aanbod

Via de dienst zijn verschillende internationale series te bekijken zoals Dexter, The Killing, Family Guy en Netflix' eigen serie House of Cards. Daarnaast biedt Netflix naar eigen zeggen duizenden films zoals The Expendables en Kickass. Heel recente films zul je niet snel terugvinden in het aanbod.

Speciaal voor Nederland zijn er films te bekijken als De Heineken Ontvoering, Komt een Vrouw Bij de Dokter en Gooische Vrouwen.

Een speciale feature van de dienst is dat het bijhoudt wat de gebruiker kijkt en op basis hiervan kijksuggesties geeft.

Apparaten

Netflix-content is vanaf verschillende apparaten te bekijken zoals pc's, Mac's, Wii, Playstation 3, Xbox 360, smartphones, tablets, streamers, smart-tv's, blu-ray-spelers en meer. Met het account van €8 kun je op twee apparaten tegelijk kijken. Wil je op meer apparaten tegelijk kijken, dan betaal je €12 per maand.

Review

Binnenkort kunt u bij ons terecht voor een uitgebreide review.

Bron: Netflix