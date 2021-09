Netflix verhoogt prijs met €1

Volgens Joris Evers, woordvoerder van Netflix, worden de prijzen verhoogd om 'nog meer nieuwe films en series aan te kunnen bieden en onze streamingdienst verder te kunnen verbeteren'.

Eigen series

Netflix breidt haar aanbod gestaag uit met nieuwe films en series. Steeds vaker zijn dat series die alleen bij Netflix zelf te zien zijn; de zogenaamde Netflix Originals. Voorbeelden hiervan zijn: House of Cards, Orange is the new black en het onlangs gestarte Fargo.