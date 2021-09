Publieke omroep via satelliet niet meer gratis

Nieuws|Vanaf 1 augustus 2014 zijn Nederland 1, 2 en 3 niet meer gratis te ontvangen via satelliet. Consumenten zullen vanaf dat moment een abonnement bij CanalDigitaal moeten nemen.

Nederland 1, 2 en 3 zijn nu nog gratis via satelliet te ontvangen. De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) betaalt daar op dit moment voor, maar deze overeenkomst loopt op 1 augustus 2014 af. Door bezuinigen heeft de NPO besloten dit niet meer te gaan betalen, waardoor Nederland 1, 2 en 3 alleen nog via een betaalpakket bij CanalDigitaal te kijken zijn via satelliet.

CanalDigitaal is al begonnen met het benaderen van de klanten die nu gratis Nederland 1, 2 en 3 kijken om ze een abonnement aan te bieden. Daar is CanalDigitaal wel rijkelijk vroeg mee. Pas 1 augustus 2014 hoeft de overstap geregeld te zijn.

Wie toch nog gratis Nederland 1, 2 of 3 wil kijken, heeft twee opties:

Nederland 1, 2 en 3 worden gratis via de ether verzonden. Het betaalpakket via de ether is van KPN Digitenne. Om de gratis zenders te ontvangen, is een kamerantenne en een televisie met een ingebouwde DVB-T tuner nodig. Heb je geen tv met zo'n tuner, dan heb je een losse decoder nodig. Nederland 1, 2 en 3 worden via de ether niet in HD uitgezonden.

Sinds deze zomer worden Nederland 1, 2 en 3 ook gratis via de website van de NPO uitgezonden. Op npo.nl/live kun je de zenders gratis bekijken.

Lees meer over digitale televisie of vergelijk de providers die op uw adres leveren.

Bron: CanalDigitaal