Online.nl vaak offline in september

Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de ProviderMonitor. Van alle Online.nl-klanten met een dual-play abonnement maakte 18% melding van één of meerdere internetstoringen. Het gaat daarbij om zaken als een trage internetverbinding of geen bestanden of berichten kunnen ontvangen of verzenden. Daarnaast gaf 10% van de klanten aan problemen te ervaren bij het bellen. Met deze cijfers voert Online.nl de lijst aan als aanbieder met de meeste storingen op het gebied van dual-play abonnementen. Het gaat hierbij om storingen ervaren in de maand september.

Kijken we naar televisie dan zien we dat Tele2-klanten aardig wat problemen hebben ervaren: 31% van de klanten kon niet prettig en storingsvrij tv kijken. Het percentage tv-storingen is bij Tele2 gelukkig wel gedaald. Twee maanden geleden stond dat nog op een zeer hoge 44%.

Aanbieders ZeelandNet en KPN Digitenne doen het beter met tv. Met 'slechts' 7% en 5% storingen zijn zij de beste aanbieders als het gaat om het aanbieden van een stabiele televisieverbinding.

Benieuwd naar de prestaties van de andere providers? Bekijk dan onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Internetprovider Vergelijker.