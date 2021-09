Oproep: misstanden in telecom en consumentenelektronica

Nieuws|Ben jij recent op een misstand gestuit in de wereld van telecom of consumentenelektronica, waarbij je denkt: 'daar zou de Consumentenbond eens in moeten duiken'? En is het een misstand waarvan meerdere consumenten de dupe zijn? De Consumentenbond is op zoek naar zulke misstanden, om op passende wijze aan te pakken en aan de kaak te stellen.