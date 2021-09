Wat is Pinterest.com?

Pinterest is een online prikbord om afbeeldingen en filmpjes te verzamelen en te delen met anderen. Ook kun je prikborden van anderen volgen.Om met Pinterest te beginnen moet je een account aanmaken. Dat kan alleen als je door iemand uitgenodigd bent. Je kunt ook vragen om uitgenodigd te worden (request invitation). Dan kom je op een wachtlijst. Als je de uitnodiging binnen hebt, kun je een nieuwe account maken of inloggen met een Facebook- of Twitter-account.

Prikborden vinden

Vervolgens helpt Pinterest om voor jou interessante prikborden van anderen te vinden. Eerst kun je onderwerpen kiezen die je interessant vindt. Pinterest zoekt een aantal populaire prikborden met die onderwerpen. Ook kijkt Pinterest wie van je facebookvrienden een prikbord hebben. Daarna kan je je eerste 'prikborden' maken. Eigenlijk zijn dat gewoon categorieën waarin je de beelden indeelt.

Pin It

Om echt aan de slag te gaan, moet je de zogenaamde 'Pin It' button in je webbrowser installeren. Dat is een extra knop in de werkbalk 'Favorieten'. Deze werkbalk is via de rechtermuisknop (on)zichtbaar te maken.

Als je tijdens een bezoek op een willekeurige website klikt op de knop 'Pin It', zie je een overzicht van alle plaatjes op de bezochte site. Je kiest het plaatje dat je op het prikbord wilt 'pinnen' en klikt op de tekst 'pin it' die dan op het plaatje verschijnt. Je kiest de categorie waarin het plaatje thuishoort.

Wat vinden wij van Pinterest.com? Lees de review



Pinterest.com: review

Pinterest.com biedt een handige manier om plaatjes en filmpjes van websites te verzamelen en te ordenen in categorieën. De verzamelingen kunnen grappig en leuk zijn, maar ook nuttig.

Makkelijk vinden

Stel dat je op internet zoekt naar mooie stoelen. Je kijkt naar de plaatjes en surft van website naar website. Even later kan je het plaatje van de leukste stoel niet meer vinden. Door alle leuke plaatjes via Pinterest op een 'prikbord' te 'pinnen', creëer je een handig overzicht met stoelen die je leuk vindt. Later kun je via dat overzicht makkelijk de websites vinden waar je die stoelen in eerste instantie vond.

Zo kun je bijvoorbeeld een verzameling aanleggen met plaatjes die inspirerend zijn voor de inrichting van je huis. Om een verzameling uit te breiden, inspiratie op te doen of simpelweg als tijdverdrijf kun je prikborden van anderen volgen. Op het scherm zie je een collage met plaatjes. Onder elke afbeelding zie je een toelichting (indien beschikbaar) en op wiens prikbord het plaatje staat.

Afbeelding: een van de foto's op het prikbord met Vintage testfoto's van onze Amerikaanse zusterorganisatie Consumer Reports.

Social media

Pinterest biedt verder allerlei mogelijkheden die je kunt verwachten van social media. Je kunt reacties schrijven of op 'like' (vind ik leuk) klikken. Ook kun je een foto die op een prikbord van iemand anders staat 'repinnen', zodat deze ook op je eigen prikbord staat.

Afbeeldingen

Pinterest heeft wel iets van het populaire Instagram, met het verschil dat het bij Instagram vooral om eigen foto's gaat en bij Pinterest vooral om beelden die je op internet vindt.

Als je via Pinterest op een afbeelding klikt, kom je eerst op het prikbord van de persoon die het beeld heeft 'gepind'. Als je dan nog een keer op de foto klikt, kom je op de webpagina waar het 'origineel' staat.

De gratis Pinterest-iPhone-app toont de collages zonder verdere info (zie afbeelding hiernaast). Die zie je pas als je de foto opent. Vanuit de app kun je foto's maken en die meteen op een prikbord zetten. Dat kan ook met foto's die je al eerder gemaakt had.

Je kunt je afvragen of Pinterest.com voor veel mensen nog iets toevoegt aan het bestaande aanbod van social media als Facebook en Twitter.

Zie: www.pinterest.com