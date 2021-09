Prijsverhoging providers 2021 - wat kun je doen?

Prijsverhogen mag

Een aanbieder van internet en tv mag zijn tarieven of contractvoorwaarden aanpassen. Daar valt weinig tegen te doen. Hij moet wel 4 weken van tevoren de prijsverhoging aankondigen. Ook moet de provider dan precies aangeven wat er voor jou verandert.

Prijsverhogingen providers

In het verleden verhoogden vrijwel alle providers hun tarieven rond juli. Maar dat is nu niet meer zo. Wanneer nog niet alle providers hun prijsverhoging hebben aangekondigd, kun je lastiger pakketten vergelijken.

Je kunt alvast kijken welke provider bij je past qua internetsnelheid, (tv-)pakketmogelijkheden en natuurlijk qua kosten. Onze tips voor het kiezen van provider kunnen je daarbij alvast helpen.

Weet je nog niet waar je op moet letten en welke provider bij je past? Gebruik dan onze alles-in-1-vergelijker.

DELTA

DELTA verhoogt per 1 juli de prijzen van zijn kabelinternet- en tv-abonnementen. Het aanbod gaat €1,50 of €2 per maand omhoog.



De meerprijs voor een upgrade naar 1 Gbps wordt verlaagd naar €12,50 (was €20) per maand.

De prijs van aanvullende tv-abonnementen gaat met €1 tot €2,50 per maand omhoog.

Caiway

Caiway heeft per 1 maart tarieven verhoogd met €2 tot €5,50 per maand (afhankelijk van het pakket).

KPN

KPN verhoogt per 1 juli de tarieven. Bestaande klanten gaan gemiddeld €1,50 per maand meer betalen voor hun abonnement. Ook de beltarieven en zenders voor Hussel-abonnees wijzigen. De tarieven van de Hussel-abonnementen blijven hetzelfde. De prijs voor een gigabit-abonnement (1000 Mbit/s) gaat omlaag met €7,50. De prijs wordt per 1 juli €57,50.

T-Mobile

T-Mobile verhoogde in januari de tarieven voor een inflatiecorrectie.

XS4ALL

KPN-dochter XS4ALL verhoogt alle internetabonnementen per 1 juli met €1 tot €2 per maand.

Ziggo

Ziggo verhoogt de tarieven per 1 juli. Vrijwel alle abonnementen gaan met €1 tot €2,50 per maand omhoog. Het Internet Giga en Online TV abonnement gaat €5 in prijs omlaag. De prijs wordt minimaal €71,50.

Youfone

Youfone heeft per 3 mei de tarieven gewijzigd. Verschillende internet- en combinatiepakketten met en tv en bellen zijn tot €2,00 per maand duurder. Bij sommige pakketten met hoge snelheden is de prijs met €2 verlaagd.

Nieuwe provider kiezen

Het loont de moeite om te kijken welke provider bij je past. Ook als je nog niet weet of je provider de prijzen verhoogt. Denk aan internetsnelheid, (tv-)pakketmogelijkheden en kosten.

Kosteloos opzeggen

Let op! De provider moet je wijzen op het feit dat je kosteloos mag opzeggen! Dit geldt ook als je nog binnen de (eerste) contractperiode zit.

Niet op de hoogte van prijsverhoging?

Ben je niet op tijd op de hoogte gebracht van (nadelige) wijzigingen in je contract? Of zegt de aanbieder niet dat je kosteloos mag opzeggen? Laat het ons dan weten, bijvoorbeeld via de Community.

Lees meer: