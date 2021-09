Vier glasvezelproviders gaan op in Telfort

Dat heeft KPN, de eigenaar van deze aanbieders en van Telfort, bevestigd. In oktober kreeg KPN toestemming van de NMa om XMS, KickXL en Concepts over te nemen. Lijbrandt was al eerder ingelijfd. KPN is de grootste aanbieder op het glasvezelnetwerk in Nederland en is daarnaast ook nog eens eigenaar van Telfort en XS4ALL.

Wat er gaat gebeuren met de bestaande abonnementen van klanten van Lijbrandt, XMS, KickXL en Concepts is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de merken opgaan in Telfort. Daar wordt begin 2013 meer over bekend gemaakt.



Bron: Telecompaper