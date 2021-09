Microsoft So.cl

Eerste indruk|Microsoft lijkt met zijn eigen sociale netwerk So.cl in het voetspoor te willen treden van Facebook en Google. Is So.cl iets voor jou? Let op: op 15 maart 2017 trekt Microsoft de stekker uit so.cl.

So.cl stopt

Update: Na 4,5 jaar stopt Microsoft met So.cl op 15 maart 2017. Wil je toch weten wat so.cl is? Lees dan onze Eerste indruk hieronder.

Sociaal met So.cl

So.cl (spreek uit als 'social') is een nieuw project van Microsofts FUSE Labs. De site zelf is niet Nederlandstalig. So.cl combineert sociaal netwerken met sociaal zoeken. Het wil gebruikers helpen interessante sites, media en meningen te delen, zoals studenten doen als zij samen werken in een project. Het hoofddoel is leren.



Daarnaast zegt So.cl te helpen bij het creëren van verrijkte berichten en wil het interactie en samenwerken aanmoedigen door het real time delen van video's via 'video parties'.

Inloggen en privacy

Gebruik maken van So.cl doe je door in te loggen met je Facebook-account of met je Windows Live ID. Dit is makkelijk want je hoeft dan verder geen persoonsgegevens op te geven en je hoeft ook geen nieuwe inloggegevens te verzinnen. Denk er wel aan dat je Microsoft toegang geeft tot 'bepaalde persoonsgegevens' (zie hieronder). Als je niet akkoord gaat dan mag je So.cl niet gebruiken.

Wat je op Windows Live hebt ingevuld heeft Microsoft al in zijn bezit, maar wil je ook de gegevens uit je Facebook-account delen met Microsoft? Denk aan Facebook-gegevens als je naam, Facebook ID, e-mailadres, profielafbeelding en Facebook-vrienden. In de privacy-voorwaarden zegt Microsoft dat So.cl je naam, Facebook ID en e-mailadres bewaart, maar niet je Facebook-vrienden.

Goed afgekeken

Na het inloggen kom je op de hoofdpagina. Microsoft heeft goed naar de grootste sociale netwerksite gekeken want de opbouw van de hoofdpagina heeft veel weg van Facebook.

So.cl is overzichtelijk gebouwd in duidelijke kleuren en met heldere iconen. Bovenaan de pagina zie je de (altijd zichtbare) navigatiebalk die bestaat uit 3 onderdelen:

Linker gedeelte navigatiebalk : 2 knoppen die terugverwijzen naar de startpagina van So.cl, namelijk een So.cl-logo en een huisje. Middengedeelte balk: een multifunctioneel invoervenster waarmee je kunt zoeken of berichten kunt posten. Rechtergedeelte balk: bestaat uit 3 gedeelten:

a. Je naam, klik hierop en je komt op je persoonlijke pagina.

b. Een teller, die loopt op bij reacties op jouw berichten of zoekopdrachten.

c. Een tandwiel, klik hierop voor het wijzigen van instellingen.

De rest van de site is opgedeeld in 3 'stroken' waarin alle activiteiten worden getoond.

Zoekopdrachten delen

So.cl deelt jouw So.cl-zoekopdrachten met elke gebruiker van het netwerk, behalve als je ze markeert als 'private'. Vervolgens kunnen ze daarop reageren. Een voorbeeld: stel dat je in So.cl zoekt op 'EK 2012' en vervolgens 2 interessante links deelt. Een tweede gebruiker reageert met enkele reacties op je zoekopdracht. Een paar dagen later zoekt een derde gebruiker op 'Europees Kampioenschap' en ziet jouw 'EK 2012' zoekopdracht en de reacties van de tweede gebruiker.

Het is duidelijk dat So.cl-gebruikers kunnen profiteren van elkaars input. Vaak werkt dit goed, maar soms reageert niemand. Dit kan te maken hebben met het relatief lage aantal gebruikers met een So.cl-account.

De zoekopdrachten worden uitgevoerd via technologie van Microsofts zoekmachine Bing. Dit is niet aan te passen. Wel kun je de standaard zoekmachine van je webbrowser aanpassen naar So.cl.

Nieuwe berichten plaatsen

Het is leuk en erg makkelijk om verrijkte berichten te plaatsen op So.cl. Het is een kwestie van zoeken op het onderwerp, daarna klik je op de gewenste links, plaatjes en video's. Dan type je nog jouw mening erbij en het bericht kan worden geplaatst.

Reageren en riffen op berichten

Reageren werkt even makkelijk als berichten plaatsen. Je kunt een tekstreactie geven of laten blijken dat je het bericht leuk vindt door op de smiley te klikken (vergelijkbaar met het duimpje van Facebook of het plusje van Google+).

Als je nieuwe informatie wil toevoegen klik je op riff. De term is gebaseerd op de muziekwereld, met meerdere riffs maak je samen een compositie van informatie.

'Video Party'

In So.cl is het mogelijk samen met een grote groep mensen naar YouTube-video's te kijken. In So.cl heet dit 'Video Party'. Deze functie lijkt nog erg experimenteel, maar is wel leuk om te proberen. Je kijkt samen naar zelf geselecteerde video's. Tijdens het kijken kun je live met elkaar chatten en nieuwe video's toevoegen.

Verkennen

Sinds kort heeft So.cl een nieuwe Verkenfunctie. Klik linksboven op 'Explore', vervolgens krijg je een overzicht van de laatste berichten in Microsofts 'Metro-stijl' zoals van de nieuwe Windows Phone 7 en het aankomende Windows 8.

Explore ziet er mooi uit en is leuk om door te bladeren. Het zappen langs tvkanalen geeft hetzelfde gevoel: je weet van te voren niet wat er voorbij komt.

Volgen en gevolgd worden

So.cl maakt het mogelijk mensen te volgen, vergelijkbaar met de manier waarop Twitter werkt. De mensen die je volgt hoeven niet perse vrienden te zijn, want het is ook leuk mensen te volgen die interessante berichten plaatsen.

Startfase

Het is duidelijk te merken dat de site zich nog in de startfase bevindt. Af en toe wordt de site erg traag, meestal wordt er dan direct via een melding duidelijk gemaakt dat hieraan wordt gewerkt.

Daarnaast voelen de videogroepen experimenteel aan en er is ook geen app beschikbaar voor op je smartphone of tablet.

Conclusie

So.cl is eenvoudig te gebruiken en heeft enkele unieke mogelijkheden. De belangrijkste is het delen van en het reageren op zoekopdrachten.

Nu bevindt So.cl zich nog in de startfase. Als het aantal gebruikers (zeker in je vriendenkring) sterk toeneemt heeft het potentie om een aanvulling te zijn op andere sociale netwerken en zoekmachines.

We zullen zien of Microsoft haar So.cl-project zelf zó serieus neemt dat het lokale versies van de site lanceert in het Nederlands, Duits, Frans, et cetera.

Bekijk ook: andere Eerste indrukken in ons archief, waaronder: