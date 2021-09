Tele2 nu ook via glasvezel

Nieuws|Na andere landelijke providers als o.a. KPN, XS4ALL en Telfort gaat ook Tele2 abonnementen via glasvezel verkopen. Tele2 biedt al lange tijd abonnementen aan via ADSL, maar start nu ook in Leeuwarden, Enschede, Hoofddorp en Almere met abonnementen via glasvezel. In deze steden ligt al glasvezel en zijn ook al andere glasvezelaanbieder actief. Sinds deze week kunnen klanten zich aanmelden bij Tele2, maar pas in november worden de eerste klanten aangesloten en kunnen ze gebruik gaan maken van internet, televisie en telefonie via glasvezel. Later volgen andere delen van Nederland.