Televisievergelijker uitgebreid met CI+-certificering

Nieuws|In de televisievergelijker van de Consumentenbond kun je sinds deze week zien of een televisie is gecertificeerd door Ziggo, UPC of CanalDigitaal. Met die certificering garanderen de providers dat je digitale tv kunt kijken met behulp van een CI+-module.

Televisiekijken zonder losse decoder wordt steeds populairder. Met een CI+-module kan je televisie de digitale tv-zenders weergeven. Televisie-providers Ziggo, UPC en CanalDigitaal certificeren bepaalde televisies. Daarmee garanderen ze dat de CI+-module op die tv werkt. Ook biedt hun klantenservice ondersteuning bij problemen.

Bekijk of een tv gecertificeerd is

De Consumentenbond heeft voor alle geteste televisies gecontroleerd of ze gecertificeerd zijn. Je kunt nu per televisie bekijken of deze gecertificeerd is. Indien nodig vermelden we het typenummer en de softwareversie. Bij iedere tv vind je deze gegevens onder het tabblad Testresultaten & specificaties.

Alleen gecertificeerde tv’s zien?

Wil je alleen testresultaten van gecertificeerde tv’s zien? Gebruik dan de filters aan de linkerzijde van de televisievergelijker. Als er onbekend staat bij een televisie, was deze op het moment van controleren niet gecertificeerd. Mogelijk werkt de CI+-module wel of wordt hij later alsnog gecertificeerd.

UPC Digitale Kabel

Bij UPC kun je ook digitale tv kijken via de kabel. Je hebt dan geen decoder nodig en ook geen CI+-module. Lees meer over tv met ingebouwde tuner. Ook voor digitale televisie via de kabel certificeert UPC televisies. Ook deze informatie vind je in de televisievergelijker.

Geen certificering bij Digitenne

Wil je zonder decoder Digitenne kijken? Dan is het niet nodig dat de televisie gecertificeerd is. Alle televisies met een ingebouwde DVB-T-tuner werken met de Digitenne Insteekkaart.

Heb je vragen?

Heb je vragen over deze nieuwe functionaliteit, over CI+ of televisies in het algemeen? Stel je vraag via de pagina vraag & antwoord. Zowel de Consumentenbond als andere leden beantwoorden hier je vragen.